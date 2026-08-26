பாணாவரம் அருகே காரில் நாட்டு வெடிகுண்டு, பட்டாக்கத்திகளுடன் சுற்றிய 4 இளைஞர்கள் கைது
கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேருக்கும் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது காவல்துறை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 5:50 PM IST
ராணிப்பேட்டை: வாகனத் தணிக்கையின்போது காரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் பட்டாக்கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பாணாவரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் நாகேந்திரன் தலைமையிலான காவல்துறையினர், பிள்ளையார்குப்பம் கூட்ரோடு பகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த காரை காவல்துறையினர் மடக்கி நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
காரில் இருந்த நான்கு நபர்களிடமும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டபோது, அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்ததுடன், காவலர்களை மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த காவல்துறையினர் காரை முழுமையாக சோதனை செய்தனர்.
அப்போது காரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மூன்று நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் இரண்டு பட்டாக்கத்தியை போலீசா்ர கைப்பற்றினர். இதையடுத்து வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார், நான்கு பேரையும் பாணாவரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், அவர்கள் அலித்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் குமார் (22), வெங்கம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் (22), கருமாரியம்மன் கோவில் கூட்ரோடு சாலை பகுதியைச் சேர்ந்த மணி (19), வேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த குமரன் (20) என்பது தெரியவந்தது.
மேலும், கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேருக்கும் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும், காவல்துறை விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து நான்கு பேரின் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவர்களிடமிருந்து மூன்று நாட்டு வெடிகுண்டுகள், இரண்டு பட்டாக்கத்திகள் மற்றும் கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
பாணாவனம் அருகே வாகனத் தணிக்கையின்போது நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மற்றும் பட்டாக்கத்திகள் கைப்பற்றப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆயுதங்கள் எதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த பகுதியில் சட்டவிரோத சம்பவங்கள் அதிகம் நடப்பதால், தற்போது உள்ள எண்ணிக்கையை காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான போலீசார் வாகன தணிக்கை பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.