விழுப்புரம் கரடிமலையில் 4,000 ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு
மலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஓவியங்கள் அப்பகுதியில் வாழ்ந்த வேட்டைச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த தொல்மாந்தர்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
Published : November 11, 2026 at 4:12 PM IST
விழுப்புரம்: கரடிமலையின் அடிவாரத்தில் சுமார் 4,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாறை ஓவியங்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரம் அருகேயுள்ள ஒட்டம்பட்டு தண்டரை கிராமத்தில் கரடிமலை அமைந்துள்ளது. இந்த மலையில் வேட்டவலத்தைச் சேர்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் பாரதிராஜா மற்றும் ஆய்வாளர் இம்மானுவேல் ஆகியோர் இணைந்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது கரடிமலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பாறையின் புடவுப் பகுதியில் செங்காவி வண்ணத்தில் வரையப்பட்டிருந்த பழங்கால ஓவியங்களைக் கண்டறிந்தனர். விளைநிலங்களில் உயிர்வேலியாகப் பயன்படுத்தப்படும் கோபுரக்கள்ளி செடியை ஒத்த உருவம் இந்த ஓவியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதுபோன்ற வடிவமைப்பைக் கொண்ட ஓவியங்கள் ஏற்கனவே ஆலம்பாடி, கொல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காணப்படுவதாக ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து பேசிய ஆய்வாளர்கள், “கண்டறியப்பட்டுள்ள ஓவியங்களில் கள்ளிச்செடியைப் போன்ற உருவத்தின் இருபுறங்களிலும் மான்களை ஒத்த விலங்குகளின் உருவங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.
இதில் இடதுபுறத்தில் உள்ள மானின் பின்பகுதி கள்ளிச்செடிகளுக்குள் மறைந்திருப்பதைப் போன்ற வகையில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. வலதுபுறத்தில் காணப்படும் விலங்கின் கழுத்துப் பகுதி நீண்டு காணப்படுவதுடன், அதன் தலைப்பகுதி தெளிவற்ற நிலையில் உள்ளது.
மேலும், அந்த உருவத்தின் மீதே காட்டுப்பன்றியின் உருவமும் வரையப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள அனைத்து ஓவியங்களும் கோட்டுருவ வடிவில் வரையப்பட்டுள்ளன. செங்காவி வண்ணத்தில் தீட்டப்பட்டுள்ள இந்த ஓவியங்கள் சுமார் 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவையாக இருக்கலாம்.
மேலும், இப்பகுதியில் மழைநீர் எளிதில் புகும் வகையில் உள்ளது. இதனால் மழைநீர் மற்றும் கால ஓட்டத்தின் காரணமாக ஓவியங்களில் வரையப்பட்டுள்ள பல உருவங்கள் தற்போது தெளிவற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றன.
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இருப்பினும், எஞ்சியுள்ள உருவங்களைக் கொண்டு அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை முறை, அவர்கள் சுற்றியிருந்த விலங்குகள் மற்றும் இயற்கைச் சூழல் குறித்த தகவல்களை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் இந்த ஓவியங்கள் அமைந்துள்ளன.
இதுமட்டுமின்றி, கரடிசுனை என்ற இடத்திலும் ஆய்வாளர்கள் முக்கியமான தொல்லியல் சான்றுகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். அங்கு புதிய கற்கால மனிதர்கள் தங்களுடைய கல் ஆயுதங்களைப் பட்டை தீட்டவும், கூர்மைப்படுத்தவும் பயன்படுத்தியதாகக் கருதப்படும் மூன்று கற்குழிகள் காணப்படுகின்றன.
இந்தக் கற்குழிகள் அப்பகுதியில் தொன்மையான மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகளாக இருக்கலாம்” என தெரிவிக்கின்றனர்.
இவை இப்பகுதியில் வாழ்ந்த வேட்டைச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த தொல்மாந்தர்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கலாம் எனவும் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
குறிப்பாக, விலங்குகளின் உருவங்கள், தாவரங்களை ஒத்த ஓவியங்கள் மற்றும் கல் ஆயுதங்களைப் பட்டை தீட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கற்குழிகள் ஆகியவை அக்கால மக்களின் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வியலை எடுத்துக்காட்டுகின்றன என தெரிவித்துள்ளனர்.