60 இடங்களில் 4000 தொல்பொருள்கள் - அகழாய்வில் அசத்தும் மாணவர்கள்
நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக தொல்லியல் துறை மாணவர்கள் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் 60 இடங்களில் கள ஆய்வு செய்து சுமார் 4 ஆயிரம் தொல்பொருள்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
Published : December 13, 2025 at 3:27 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
“தமிழ் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதனால், கேரளாவில் இருந்து இங்கு படிக்க வந்துள்ளேன். தொல்லியல் துறையில் கள ஆய்வு மூலம் அதிகம் கற்றுக் கொள்ள முடிகிறது” என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார் மாணவி அனிஷா .
தொல்லியல் துறை (Archaeology Department) என்பது கடந்த கால மனித நாகரிகம், பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியலை அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள், கல்வெட்டுகள், கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை அகழாய்வுகள் மூலம் கண்டெடுத்து பாதுகாத்து ஆவணப்படுத்துவதாகும். கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற அகழாய்வுகளுக்குப் பிறகு, தொல்லியல் பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில், சென்னை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டும் தொல்லியல் துறை இருந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் புதியதாக தொல்லியல் துறை தொடங்கப்பட்டது. இங்கு எம்ஏ தொல்லியல் படிப்பு உள்ளது. தற்போது 40 மாணவ, மாணவிகள் இங்கு பயின்று வருகின்றனர்.
இரண்டரை ஆண்டுகளில் 60 இடங்களில் கள ஆய்வு
தொல்லியல் துறை தொடங்கப்பட்ட பின், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, விருதுநகர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், சென்னை என தமிழ்நாடு முழுவதும் 60 இடங்களில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு இதுவரை 4,000-க்கும் அதிகமான தொல்பொருட்களை கண்டெடுத்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் அளிக்கும் தகவலின்பேரில் பழமையான பொருட்கள் கிடைக்கும் இடங்களுக்கு சென்று மாணவர்கள் அகழாய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல்வெட்டுகள், பானை ஓடுகள், முதுமக்கள் தாழி, படிமங்கள் போன்ற பல அரிய பொருட்களை கண்டறிந்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, தூத்துக்குடி சிவகளையில் நடத்திய அகழாய்வில், 5,345 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்கள் இரும்புப் பொருட்களை பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்தனர். இதன் அடிப்படையில் தான் இந்திய துணை கண்டத்தின் வரலாறு தமிழகத்திலிருந்து எழுதப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதத்தோடு பேசினார்.
அதோடு, சங்க காலத்தில் சோழர்கள் காலத்தில் குடவோலை முறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், சோழர்களுக்கு முன்பே பாண்டியர்கள் தேர்தலை நடத்தியதை இந்த பல்கலைக்கழக தொல்லியல் மாணவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதற்கான கல்வெட்டுகள் மானூர் அருகே பழமை வாய்ந்த சிவன் கோயிலில் இருந்துள்ளது.
தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்
இப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் 60 இடங்களில் கள ஆய்வு செய்து மாணவர்கள் கண்டெடுத்த அனைத்து தொல்பொருட்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அருங்காட்சியகத்தை பார்ப்பதற்கும், தொல்லியல் துறை மாணவர்களின் ஆர்வம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காகவும் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு மனோன்மணியன் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சென்றது. அங்கு தொல்லியல் துறையில் கட்டடத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் மாணவர்களின் கள ஆய்வு தொடர்பான புகைப்படங்கள் நம்மை வரவேற்றன. தொடர்ந்து, வகுப்பறை அருகே சென்ற போது துறைத் தலைவரான பேராசிரியர் சுதாகர் சிவசுப்பிரமணியம் பண்டைய கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை, கட்டடக்கலை குறித்து மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்திக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிந்தது.
தொடர்ந்து அருகே உள்ள புதிதாக திறக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகத்திற்கு சென்றோம். அருங்காட்சியகத்தின் நான்கு புறமும் முன்னோர்களின் எச்சங்கள் நிறைந்து காணப்பட்டன. மேலும், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பயன்படுத்திய பானைகள், விளையாட்டுப் பொருட்கள், சுடுமண் பொருட்கள், இரும்பு, உருக்கு படிமங்கள் போன்றவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக, சுமார் 2 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த கல் மரங்கள், பற்கள் கொண்ட சிப்பிகள் ஆகியவை வைக்கப்பட்டுள்ளன.
4 ஆயிரம் தொல்பொருட்கள்
இது குறித்து துறை தலைவர் சுதாகார் சிவசுப்பிரமணியம் நம்மிடம் கூறுகையில், “இந்த இரண்டரை ஆண்டுகளில் இரண்டு வட்டெழுத்து கல், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நான்கு கல்வெட்டுகள், இரும்பு உருக்கிய ஆறு இடங்கள், மருதநாயகம் கட்டிய தடுப்பணைகள், கல்வெட்டுகளை கண்டுபிடித்துள்ளோம். களத்தில் கிடைத்த பொருட்களை வைத்து அருங்காட்சியகம் உருவாக்கியுள்ளோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 4000 பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தரமான தொல்லியல் படிப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் லட்சியம். சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை நிறைய இடங்களில் தொல்லியல் படிமங்கள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் பகுதிகளில் 6.4 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய படிமங்கள், விழுப்புரத்தில் 2 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ள கல் மரங்கள் கிடைத்துள்ளன. இப்படி பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மாணவர்கள் கள ஆய்வு மேற்கொள்ளும் நிலையில், அவர்களுக்கு போதுமான நிதியை அரசு வழங்குவதில்லை“ என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் நிதியில் தற்போது கள ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அரசு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கினால், இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொள முடியும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.
மாணவ, மாணவிகள் கூறுவது என்ன?
தொல்லியல் மாணவி மீனா கூறுகையில், “இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பொருட்களும் நாங்கள் கள ஆய்வுக்கு சென்ற போது கண்டெடுக்கப்பட்டவை. சங்கு அறுப்பது சங்க இலக்கியத்தில் இருந்தே உள்ளது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சங்கு அறுக்கப்பட்டு பொருள்கள் செய்யப்பட்டன. 300 முதல் 1000 ஆண்டுகள் பழமையான பொட்டு காசு கிடைத்துள்ளது. 1000 வருடத்திற்கு முந்தைய சுட்ட களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் கண்டெடுத்துள்ளோம்” என்றார்.
மாணவர் பிரித்தீவ் ராஜ் கூறுகையில், “தென் மாவட்ட பகுதிகளில் உள்ள பழமையான பொருள்கள் குறித்து படிப்பதற்கு எங்கள் பல்கலைக்கழகம் பயனுள்ளதாக உள்ளது. எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் அதிகளவில் நாங்கள் கள ஆய்வுக்கு சென்று அதிகளவிலான பொருட்களை கண்டெடுத்துள்ளோம். புதிதாக துறை ஆரம்பித்து மக்களிடம் சென்று சேர பல வருடங்களாகும். ஆனால், இங்கு குறுகிய காலத்தில் தொல்லியல் துறை மக்களிடம் சென்றுள்ளது. இந்த கள ஆய்வில் பொதுமக்களும் எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள்” என்றார்.
அதே போல், கேரளாவில் இருந்து வந்து இங்கு பயிலும் மாணவி அனிஷா கூறுகையில், “தமிழ் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதனால், கேரளாவில் இருந்து இங்கு படிக்க வந்துள்ளேன். தொல்லியல் துறையில் கள ஆய்வு மூலம் அதிகம் கற்றுக் கொள்ள முடிகிறது. நாங்கள் கண்டுபிடித்த பொருட்களை அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களை ஆய்வு செய்துள்ளோம்” என்றார்.