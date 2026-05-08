தமிழக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் நான்கு பேர் ஹைதராபாத்திற்கு திடீர் பயணம்
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் சென்னையில் தங்கி இருப்பது பாதுகாப்பானது இல்லை என்று கருதி அவர்களை காங்கிரஸ் மேலிடம் ஹைதராபாத் செல்லும்படி உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : May 8, 2026 at 9:46 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் அரசியல் களம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர் திடீரென சென்னையில் இருந்து விமானத்தில் ஹைதராபாத் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளனர்.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சி தாம் போட்டியிட்ட 28 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தலா 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
தவெக ஆட்சி அமைக்க 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு என்பதால் காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கோரியது.
அதில், 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தருவதாக உறுதியளித்து ஆதரவு கடிதத்தையும் விஜயிடம் வழங்கியது. ஆனாலும் தவெக ஆட்சியமைக்க மேலும் 6 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், 2 இடதுசாரி கட்சிகளும் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தெரவித்துள்ளனர்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை என்று தெரிவித்து விட்டது. விசிக இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர், சென்னையில் தங்கி இருப்பது பாதுகாப்பானது இல்லை என்று கருதி அவர்களை காங்கிரஸ் மேலிடம் உடனடியாக ஹைதராபாத் செல்லும்படி உத்தரவிட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களான விஸ்வநாதன், ராஜேஷ் குமார், ஜமால் முகமது யூனிஸ், தாரகை கத்பர்ட் ஆகிய 4 பேரும் இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு திடீரென்று சென்னையில் இருந்து ஹைதராபாத் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
மற்றொரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பிரவீன், இவர்களுடன் செல்லவில்லை. அவர் தனியாக செல்கிறாரா? எனத் தெரியவில்லை. இதனிடையே அவர் முன்கூட்டியே பெங்களூரு சென்று விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இவர்கள் அனைவரும் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கும் தெலங்கானா மாநிலத்தில் பாதுகாப்பாக தங்கி இருந்து விட்டு சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் நாளில் சென்னைக்கு திரும்புவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.