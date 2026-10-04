காணாமல் போன 4 பள்ளிக்குழந்தைகள் குரோம்பேட்டை ஏரியில் சடலமாக மீட்பு - காரணத்தை துலவ களத்தில் இறங்கிய காவல்துறை
பள்ளி மாணவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக குரோம்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 4, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: குரோம்பேட்டை பெரிய ஏரியில் மூழ்கி நான்கு பள்ளி மாணவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தாம்பரம் அடுத்த குரோம்பேட்டை லட்சுமிபுரம் பகுதியில் ஒரே பகுதியில் வசித்து வந்த 2 சிறுவர்கள், 2 சிறுமிகள் என 4 பள்ளி மாணவர்கள் காணாமல் போன நிலையில், அவர்கள் குரோம்பேட்டை பெரிய ஏரியில் சடலங்களாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குரோம்பேட்டை லட்சுமிபுரம் கிருஷ்ணா தெருவைச் சேர்ந்த தயாளன் என்பவரது மகன் யுவனேஷ் (வயது 10). இவர் 6-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கிருபாகரன் என்பவரது மகன் தேவதர்ஷன் (வயது 12). இவர் பள்ளியில் 7-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
மேலும், லட்சுமிபுரம் ரங்கநாதசாமி 2-வது தெருவைச் சேர்ந்த மாரி என்பவரது மகள் பூஜா (வயது 13) மற்றும் ரங்கநாதசாமி முதல் தெருவைச் சேர்ந்த லால்சந்த் என்பவரது மகள் குஷி (வயது 13) ஆகிய இவரும் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தனர்.
நேற்று (அக்டோபர் 3) விடுமுறை நாள் என்பதால் 4 மாணவர்களும் வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவர்கள் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அவர்களை பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர்.
இதனிடையே 4 மாணவர்களையும் காணவில்லை என குரோம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தனித்தனியாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன்பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு மாணவர்களை தேடி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் இன்று (அக்டோபர் 4) காலை குரோம்பேட்டை பெரிய ஏரியில் 4 உடல்கள் ஒதுங்கி இருப்பதை அப்பகுதி பொதுமக்கள் பார்த்து அதிர்ந்துள்ளனர். இதுகுறித்து உடனடியாக குரோம்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு ஏரியில் இருந்து 4 மாணவர்களின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டன. மீட்கப்பட்ட உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், விடுமுறை நாளில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 4 மாணவர்களும் அருகில் உள்ள குரோம்பேட்டை பெரிய ஏரிக்கு குளிக்கச் சென்றிருக்கலாம் அப்போது ஏரியில் இருந்த சேற்றில் சிக்கி நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் என காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: கழிவுநீர் தொட்டியில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம்; இழப்பீடு கோரும் குடும்பத்தினர்
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குரோம்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, 4 மாணவர்களும் ஏரிக்கு சென்றது எப்படி, அவர்கள் நீரில் மூழ்கியதற்கான முழுமையான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு 4 மாணவர்களின் உடல்களும் கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் உடல்களை பார்த்த பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.