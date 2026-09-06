மணப்பாறை அருகே கிரசர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து 4 பள்ளி மாணவர்கள் மலை மீது ஏறி போராட்டம்
நீதிமன்றத்தில் இருந்து இறுதி தீர்ப்பு வரும்வரை கிரசர் பணிகள் நிறுத்திவைக்கப்படும் என்று வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் உறுதியளித்துள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 10:19 PM IST
திருச்சி: மணப்பாறை அருகே கிரசர் யூனிட் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து 4 பள்ளி மாணவர்கள் மலைக்குன்றில் ஏறி போராட்டம் நடத்தியது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த ஆ.தோப்புபட்டி அருகே உள்ள ரெட்டமலைப்பட்டி பகுதியில் கிரசர் யூனிட் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த கிரசர் யூனிட் அமைக்கப்படவுள்ள பகுதிக்கு 500 மீட்டருக்குள் வீடுகள் மற்றும் கோவில் உள்ளதால் பொதுமக்கள் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த கிரசர் யூனிட் அமைக்கப்பட்டால், அந்த பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்படுவதுடன், கால்நடை வளர்ப்பும் தடைபட்டுவிடும் என்பதால் கிரசர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து சாலை மறியல் மற்றும் தேர்தல் புறக்கணிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினர்.
இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களூக்கு முன் மணப்பாறை தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கதிரவன், கனிம வளத்துறை அமைச்சர் டி.கே. பிரபுவை நேரில் சந்தித்து இதுத்தொடர்பான கோரிக்கை மனுவினை அளித்துள்ளனர். ஆனால், இதுத் தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து மனு அளிப்பதற்காக தங்களது குழந்தைகளுடன் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதியன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு அப்பகுதி மக்கள் சிலர் சென்றுள்ளனர்.
ஆனால், முதலமைச்சரை சந்திக்க அங்கிருந்த அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அதிகாரிகளை நேரடியாக சந்தித்து கிரசர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர். இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் கிரசர் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ரெட்டமலைப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவி உட்பட 4 பள்ளி மாணவர்கள், அங்குள்ள இரட்டை மலைக்கரடு எனும் மலைக்குன்றில் உள்ள 10 அடி உயரமுள்ள பாறை மீது நின்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கிரசர் அமைக்கும் பணி தொடர்ந்தால் அங்கிருந்து குதித்து விடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த அப்பகுதி மக்கள் சம்பவ இடத்தில் திரண்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வையம்பட்டி காவல் துறையினர் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். குழந்தைகள் மலைமீதிருந்து இறங்கி வர மறுத்துவிட்ட நிலையில், பெற்றோர்களும் குழந்தைகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
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கிரசர் பணிகளை நிறுத்தும் வரை போராட்டம் தொடரும் என மக்கள் தெரிவித்ததால் காவல்துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்கு வாதம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் நீதிமன்றம் மூலம் இறுதி தீர்ப்பு வரும்வரை கிரசர் அமைக்கும் பணியை நிறுத்தி வைப்பதாக வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் உறுதியளித்தனர். இதனால் மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு மலைமீதிருந்து இறங்கி வந்தனர்.
இதுத்தொடர்பாக, மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கூறியபோது, “முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்தால் எங்கள் பிரச்சனைக்கு விடிவு பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் கடந்த செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகம் சென்றோம். ஆனால், அப்போது முதலமைச்சரை சந்திக்க முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தோம். இதனால் மனவேதனையில் மலைமீது ஏறி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தனர்.