ETV Bharat / state

கஞ்சா விற்பனை: 2 பெண்கள் உட்பட 4 பேரை கைது செய்த காஞ்சிபுரம் போலீஸார்

தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டே அந்த பெண் கஞ்சா விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வந்ததாக தெரிகிறது. இவர்களிடம் மேலும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: ஒரே நாளில் திரும்பெரும்புதூர் மற்றும் சுங்குவார்சத்திரம் என இரு பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பெண்கள் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து சுமார் 3 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுகாவில் உள்ள சுங்குவார்சத்திரம் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அருகே கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதன் பேரில் அங்கு போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அசாம் மாநிலம் உதல்குரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஷா அலோம் (32), அவரது மனைவி மோனிரா (41) ஆகியோர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்கள் விற்பனைக்காக வைத்திருந்த சுமார் 1.5 கிலோ கஞ்சாவையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதேபோல், ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த கொளத்தூர் கிராமம் பஜனை கோவில் தெருவில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக மற்றுமொரு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதன் பேரில், போலீசார் அங்கும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அங்கு சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இருந்த ஒரிசா மாநிலம் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனுசயா பத்ரா (36) மற்றும் கரங்கர் சிங் (45) ஆகியோரிடம் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், இவர்கள் இருவரும் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்தது போலீஸாருக்கு தெரிய வந்தது.

மேலும், அவர்களிடம் இருந்து 1.5 கிலோ கஞ்சா கிடைத்துள்ளது. இதனை பறிமுதல் செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் மேலும் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில் அனுசயா பத்ரா கடந்த ஆறு மாதங்களாக கொளத்தூர் பகுதியில் தங்கி, நாவலூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: சினிமாவிலிருந்து நேராக வந்து ஆட்சியை பிடித்துவிட்டேனா? - முதல்வர் அடுக்கிய 25 ஆண்டுகால மக்கள் சேவைகள்

அங்கு வேலை பார்த்துக் கொண்டே அவர் கஞ்சா விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வந்ததாக தெரிகிறது. இவர்களிடத்தில் மேலும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே விரைவில் இன்னும் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், இரு சம்பவங்களிலும் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரிடமிருந்தும் மொத்தம் 3 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து நான்கு பேரையும் நீதிமன்ற காவலில் போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

கஞ்சா
CANNABIS
SRIPERUMBUDUR
ARRESTED
KANJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.