பிறந்து 9 நாட்களே ஆன பச்சிளம் குழந்தையை விற்ற தாய், தந்தை உட்பட 4 பேர் கைது
குழந்தையை விற்ற சம்பவம் தொடர்பாக 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 30, 2026 at 2:19 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பிறந்து 9 நாட்களே ஆன பச்சிளம் பெண் குழந்தையை விற்ற தாய், தந்தை உட்பட நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மாங்கா தோப்பு பாஷா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரஹமத்துல்லா. இவரது மனைவி ஹவாமா. இவர்களுக்கு திருமணமாகி ஏற்கனவே 2 ஆண் குழந்தைகள் மற்றும் 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி அன்று ஹவாமாவிற்கு 5-வதாக ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த ஆகஸ்ட் 23-ஆம் தேதி அன்று ஹவாமா தனது உறவினர்களின் உதவியுடன், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவை சேர்ந்த ஷம்ரின் தாஜ் என்பவருக்கு, பிறந்து 9 நாட்களே ஆன பச்சிளம் பெண் குழந்தையை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த திருப்பத்தூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு அலுவலர் சுகப்பிரியா, ஆம்பூர் நகர காவல் நிலையத்தில் குழந்தையின் பெற்றோர் மீது புகாரளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், ஆம்பூர் காவல் துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்டமாக, குழந்தையின் பெற்றோரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், பச்சிளம் குழந்தை பெங்களூருவில் விற்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பெங்களூரு சென்று பச்சிளம் குழந்தையை தனிப்படை காவல்துறையினர் மீட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, குழந்தையை விற்றது தொடர்பாக, அதன் பெற்றோரான ஹவாமா, ரஹமத்துல்லா மற்றும் குழந்தையை வாங்கிய ஷம்ரின் தாஜ், அவரது கணவர் அக்கர் பாஷா ஆகிய 4 பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
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இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 4 பேர் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையைத் தொடர்ந்து, நான்கு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
பிறந்து 9 நாட்களே ஆன பச்சிளம் பெண் குழந்தையை 1 லட்சம் ரூபாய்க்காக தாய், தந்தையே விற்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுத்தொடர்பாக காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.