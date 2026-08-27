நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு: ஓய்வுப் பெற்ற நீதிபதி உள்பட 4 பேர் மாயம் - அரசு உதவியை நாடும் குடும்பத்தார்
தனியார் சுற்றுலா நிறுவனம் மூலம் தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த 57 பேர் கடந்த ஞாயிறன்று 13 நாட்கள் மானசரோவர் யாத்திரை புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
Published : August 27, 2026 at 10:43 AM IST
மயிலாடுதுறை: நேபாள பேரிடரில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஓய்வுப் பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உள்ளிட்ட 7 பேர் சிக்கியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கும்பகோணம் நாகேஸ்வரன் தெற்கு வீதியில் உள்ள ’சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி’ என்ற சுற்றுலா ஏற்பாட்டு நிறுவனம் மூலமாக, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 57 பேர், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 23) 13 நாள் ஆன்மீகப் பயணமாக மானசரோவர் யாத்திரை புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
இவர்கள் 3 பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், நேபாளம், சீனா, திபெத் இடையிலான ராசுவா மாவட்ட எல்லையின் வடகிழக்கே 20 கி.மீ தொலைவில், இமயமலையில் உள்ள பனிப்பாறை உருகி, லெண்டே ஆற்றில் கலந்ததால் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட கடும் சேதம் ஏற்பட்டது. இதில், ஒரு பேருந்தில் சென்றவர்கள் மட்டும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய 7 பேர்
இதனிடையே மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இருந்து, மயிலாடுதுறை செட்டித்தெருவைச் சேர்ந்த சிவஞானம் வீராசாமி, வள்ளாலகரம் அபிராமி நகரைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி உதயகுமார், கழுக்காணிமுட்டம் வ.உ.சி. நகரை சேர்ந்த புஷ்பலதா மனோகரன், பூம்புகார் பிரதான சாலை தில்லை நகரைச் சேர்ந்த ரத்தினகுமார் குஞ்சிதபாதம், தில்லை நகரைச் சேர்ந்த பூங்குழலி பொன்னம்பலம், மாயூரநாதர் கோயில் கீழமடவிளாகத்தைச் சேர்ந்த மணிமேகலை சுகுமார், கூறைநாடு தோப்புத்தெருவைச் சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிய 7 பேர் இந்த ஆன்மிக பயணத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில், சிவஞானம் ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆவார். இந்நிலையில், நேபாள பேரிடரில் இருந்து தப்பியவர்கள் என 17 பேர் அடங்கிய புகைப்படம் வெளியானது. அந்த புகைப்படத்தின் அடிப்படையில், மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் விஜயராகவன் 7 பேரின் வீடுகளுக்கும் நேரில் சென்று புகைப்படத்தைக் காட்டி விசாரணை நடத்தினார்.
அதன்படி, மயிலாடுதுறையை சேரந்த ரத்தினகுமார், பூங்குழலி, மணிமேகலை ஆகிய 3 பேர் அந்த புகைப்படத்தில் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி (ஓய்வு) சிவஞானம் உள்ளிட்ட 4 பேரின் நிலை குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
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இதுகுறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சிவஞானம் குடும்ப நண்பர் பாண்டுரங்கன் பேசுகையில், “மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இருந்து 7 நபர்கள் நேபாளத்திற்கு புனித யாத்திரை சென்ற பக்த கோடிகள் பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களை உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. அரசு அவர்களை உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை எங்களுக்கு உடனடியாக தெரியபப்டுத்த வேண்டும்” என்றார்.