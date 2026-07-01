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சென்னை வந்த பீகார் மாநில தொழிலாளர்கள் 5 பேர் கடத்தல் - ஆட்டோ ஓட்டுநர் உள்பட 4 பேர் கைது

ஆட்டோவில் எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டதால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை மற்றொரு வாகனத்தில், பட்டரவாக்கம் அருகே அழைத்துச் சென்று, அங்குள்ள ஒருவரிடம் தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தலா 8,000 ரூபாய்க்கு விற்று விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 1:24 PM IST

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சென்னை: பீகார் மாநில புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் 5 பேரை கடத்தி தலா 8000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், ஆட்டோ ஓட்டுநர் உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் சாதுகுமார் (24). இவரது உறவினர் நந்துமாஞ்சி சென்னையில் கட்டுமான தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தான் பணியாற்றி வரும் நிறுவனத்தில் வேலை இருப்பதால் சாதுகுமார் மற்றும் மேலும் 4 பேரை சென்னை வருமாறு அழைத்துள்ளார்.

அதன் பேரில், சாதுகுமார் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் 4 பேர் ரயிலில் சென்னை வந்தனர். சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஆட்டோ ஒன்றில் அம்பத்தூரை அடுத்த பட்டரவாக்கத்திற்கு புறப்பட்டனர்.

ஆனால், ஆட்டோ ஓட்டுநர் பீகார் தொழிலாளர்கள் கூறிய இடத்திற்கு செல்லாமல் வேறு திசையில் ஆட்டோவை ஓட்டியுள்ளார். அப்போது நந்துமாஞ்சி, பீகாரில் இருந்து வந்தவர்களுடன் செல்போனில் பேசி எங்கே இருக்கிறீர்கள் என கேட்டுள்ளார். அப்போது செல்போனை வாங்கிய ஆட்டோ ஓட்டுநர், 5 பேரையும் கடத்தி வைத்திருப்பதாகவும், அவர்களை விடுவிக்க தலா 7500 ரூபாய் ஆன்லைனில் அனுப்ப வேண்டும் என கேட்டு மிரட்டி உள்ளார்.

கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு நபர்கள்
கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பணம் அனுப்பாவிட்டால், கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார். இது குறித்து நந்துமாஞ்சி வேலை பார்க்கும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் நரேந்திரன், சென்னை பூக்கடை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

அதன் அடிப்படையில், பூக்கடை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி, ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அந்த சிசிடிவி காட்சிகளின் மூலம் கிடைத்த ஆட்டோவின் பதிவு எண்ணை வைத்து, அவர்களை பின் தொடர்ந்து சென்ற நிலையில், ஆட்டோ ஓட்டுநர் நெப்போலியன் (36) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மேலும் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், தனது நண்பர்கள் மணி (40), நாராயண மூர்த்தி (38), மகேந்திரன் (39) ஆகியோருடன் சேர்ந்து பீகாரில் இருந்து வேலைக்காக வந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை கடத்தி, அவர்களது உறவினர்களிடம் பணம் பறிக்க திட்டமிட்டிருந்ததை ஒப்புக் கொண்டார்.

மேலும், ஆட்டோவில் எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டதால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை மற்றொரு வாகனத்தில், பட்டரவாக்கம் அருகே அழைத்துச் சென்று, அங்குள்ள ஒருவரிடம் தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தலா 8,000 ரூபாய்க்கு விற்று விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, அவர்களது செல்போன் எண்களை வைத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போலீசார் ஆய்வு செய்த போது, அம்பத்தூரில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் அந்த ஐந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களும், கட்டாயப்படுத்தி வேலை செய்ய வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.

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இதனையடுத்து போலீசார் அந்த ஐந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களையும் பத்திரமாக மீட்டு அவர்களது உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்.

மேலும் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர் நெப்போலியன், அவரது கூட்டாளிகள் மணி, நாராயணமூர்த்தி, மகேந்திரன் ஆகிய நான்கு பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

BIHAR WORKERS TRAFFICKING CASE
பீகார் தொழிலாளர்கள் கடத்த
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BIHAR WORKERS KIDNAP IN CHENNAI

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