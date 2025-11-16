கர்நாடக அரசு நெய்யில் கலப்படம்: திருப்பூர் ஆலைக்கு சீல்; 4 பேர் கைது!
அசல் நெய்யுடன் டால்டா, பாமாயில், தேங்காய் எண்ணெய் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்து அசல் 'நந்தினி' பாக்கெட்டுகளில் நிரப்பி வந்துள்ளனர்.
Published : November 16, 2025 at 4:54 PM IST
திருப்பூர்: கர்நாடகா அரசுக்கு சொந்தமான நந்தினி நெய் பெயரில் கலப்பட நெய்யை விநியோகம் செய்த வினியோகஸ்தர் உள்பட 4 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கர்நாடகா கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் (கேஎம்எப்) தயாரிக்கப்படும் 'நந்தினி' நெய்யில் கலப்படம் நடப்பதாக அதன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் நடைபெற்ற தீவிர விசாரணையில், இந்த கலப்பட நெய் தயாரிப்பு மையம் திருப்பூரில் செயல்படுவது தெரிய வந்தது.
அந்தவகையில் திருப்பூர் மாவட்டம், சேவூர் வடுகபாளையம் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட ஆலங்கட்டிபாளையம் பகுதியில் இந்த ரகசிய ஆலை இயங்கி வந்ததும், பெங்களூருவை சேர்ந்த கே.எம்.எப். வினியோகஸ்தரான மகேந்திரா என்பவர், இங்கு போலியான நெய் தயாரிக்கும் ஆலையை நடத்தி வந்ததும் தெரிய வந்தது.
இந்த ஆலையில் மகேந்திரா முதலில் கே.எம்.எப்.பில் இருந்து வாங்கும் அசல் நெய்யுடன் டால்டா, பாமாயில், தேங்காய் எண்ணெய் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்து அசல் 'நந்தினி' பாக்கெட்டுகளில் நிரப்பி வந்துள்ளனர். உதாரணமாக ஐந்து லிட்டர் கொண்ட ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு லிட்டர் மட்டுமே அசல் நெய் என்பதும், மீதமுள்ள நான்கு லிட்டரும் கலப்பட பொருட்கள் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
திருப்பூரில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கலப்பட நெய் பெங்களூருவில் உள்ள கடைகளுக்கு வேன்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அசல் 'நந்தினி' என்கிற பெயரில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கும்பல் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த மோசடியை நடத்தி, பல கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டியுள்ளதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கலப்பட நெய் தயாரித்த வினியோகஸ்தர் மகேந்திரா, அவரது மகன் தீபக், திருப்பூரை சேர்ந்த விற்பனையாளர் முனிராஜ் மற்றும் வேன் டிரைவர் அபி அர்ஸ் ஆகிய 4 பேர் கைது பெங்களூரு காவல்துறையினரால் சேவூர் காவல்துறை உதவியுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஆலையில் இருந்து ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். பிறகு அவிநாசி துணை வட்டாட்சியர் கௌரி தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆலைக்கு சீல் வைத்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.