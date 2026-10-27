கரையை கடக்கும் அர்னாப் புயல்: சென்னை - ஆந்திரா இடையே 4 விமானங்கள் ரத்து
ஆந்திர மாநிலத்துக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், விமான நிறுவனங்களின் அறிவிப்புகளை உன்னிப்பாக கவனிக்குமாறு விமான நிலைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : October 27, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: அர்னாப் புயல் கரையை கடப்பதை ஒட்டி, சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா செல்லும் 4 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள அர்னாப் புயல் நாளை காலை (அக்.28), ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியில் கரையைக் கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரையை கடக்கும் போது சுமார் 140 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதேபோல, புயல் கரையை கடக்கும் போது சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் லேசான மழை முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அர்னாப் புயலின் தாக்கம் மற்றும் வானிலை மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலத்துக்கு செல்லும் விமானங்களும், அங்கிருந்து சென்னைக்கு வரும் விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, இன்று மாலை (அக்.27) 4 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினத்துக்கு புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானமும், இரவு 7.05 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து விஜயவாடாவுக்கு புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல், விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து இரவு 8 மணிக்கு சென்னை வந்தடைய வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானமும், விஜயவாடாவில் இருந்து இரவு 10.05 மணிக்கு சென்னைக்கு வர வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் சென்னையில் இருந்து ஆந்திர மாநிலத்துக்கு புறப்பட வேண்டிய 2 விமானங்களும், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வர வேண்டிய 2 விமானங்களும் என மொத்தம் 4 விமானங்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அர்னாப் புயல் ஒடிசா மாநிலத்தையும் தாக்கக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒடிசா மாநிலத்துக்கு சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் விமான சேவைகளை ரத்து செய்வது தொடர்பாக இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
நாளை காலை ஆந்திர மாநிலத்துக்கு இயக்கப்பட வேண்டிய விமான சேவைகள் குறித்தும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை. புயலின் நகர்வு, காற்றின் வேகம் மற்றும் வானிலை நிலவரத்தைப் பொறுத்து, நாளை விமானங்கள் வழக்கம்போல் இயக்கப்படுமா என்பது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.
எனவே ஆந்திர மாநிலத்துக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், விமான நிறுவனங்களின் அறிவிப்புகளை உன்னிப்பாக கவனிக்குமாறு விமான நிலைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.