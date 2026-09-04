கல்லூரி பேருந்து மோதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நான்கு மாணவிகள் உயிரிழப்பு - முதல்வர் நிதியுதவி அறிவிப்பு
கல்லூரி பயிலும் மாணவி சுபிதா தனது சகோதரிகளை பள்ளியில் இருந்து அழைத்து வந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : September 4, 2026 at 1:54 PM IST
நாமக்கல்: கல்லூரி பேருந்தும் இருசக்கர வாகனமும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் நான்கு மாணவிகள் உயிரிழந்த நிலையில், அவர்களது குடும்பங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக தலா ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அடுத்த எலச்சிபாளையம் அருகே சக்கரம் பாளையம் கிராமம் உள்ளது. இங்குள்ள போயர் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் சேகர் - அமுதா தம்பதி. இவர்களின் மூத்த மகள் சுபிதா என்கின்ற கலைச்செல்வி (வயது 19) ராசிபுரம் அரசு திருவள்ளுவர் கலை கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இரண்டாவது மகள் நிவேதா எலச்சிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். மூன்றாவது மகள் தனுஸ்ரீ அதே பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். சேகரின் தம்பி ரமேஷ் பாபுவின் மகள் அபிநயாவும் அதே பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், பள்ளியில் படிக்கும் தனது சகோதரிகளை அழைத்து வருவதற்காக சுபிதா டிவிஎஸ் எக்ஸெல் சூப்பர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். பள்ளி முடிந்த பின்பு நிவேதா, தனுஸ்ரீ, அபிநயா ஆகிய மூன்று பேரையும் சுபிதா இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
சக்கரம் பாளையம் பிரிவு சாலை அருகே சென்றபோது எதிரில் வந்த தனியார் கல்லூரி பேருந்து சுபிதா ஓட்டிச்சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது. இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த 4 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து எலச்சிபாளையம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.
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சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அக்கா, தங்கை என நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் எலச்சிபாளையம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனிடையே மாணவிகள் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது கல்லூரி பேருந்து மோதும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு நிதியுதவி
இந்நிலையில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவிகள் உயிரிழந்ததற்கு முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இதுத் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், உயிரிழந்த நான்கு மாணவிகளின் பெற்றோர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மேலும், உயிரிழந்த மாணவிகளின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.