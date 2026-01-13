ETV Bharat / state

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரவுடி கொல்லப்பட்ட சம்பவம்; 4 காவலர்கள் 'சஸ்பெண்ட்'

ரவுடி கொலை சம்பவத்தன்று இரவு பணியிலிருந்த 3 பெண் காவலர்கள் உட்பட நான்கு பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீஸ்
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 3:10 PM IST

சென்னை: சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரவுடி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து, பணியிலிருந்த 4 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆதி என்கிற ஆதிக்கசவன் (23). ராஜமங்கலம் காவல் நிலைய சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான இவர் மீது சென்னை ராஜமங்கலம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்நிலையில் தனது தோழி சுசித்ராவிற்கு பிறந்து உயிரிழந்த குழந்தையைப் பார்ப்பதற்காக, ஆதி நேற்று முன்தினம் (ஜன.11) கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். தொடர்ந்து, மருத்துவமனையிலேயே தங்கிய அவர், மதுபோதையில் பிரசவ வார்டு அருகே படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, தலைக்கவசம் அணிந்து ஆயுதங்களுடன் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் நுழைந்த ஒரு கும்பல், அவரை வெட்டி படுகொலை செய்து விட்டு தப்பியுள்ளது. தொடர்ந்து, ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த ஆதியை மீட்ட மருத்துவமனை ஊழியர்கள், அவசரப் பிரிவிற்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

சென்னையில் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள பிரசவ வார்டு அருகே மது போதையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த ரவுடி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தகவலறிந்து வந்த சென்னை தெற்கு கூடுதல் ஆணையர் நரேந்திர நாயர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க 9 தனிப்படைகள் அமைத்து உத்தரவிட்டார்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆதியுடன் இருந்த நபர்களே அவரின் எதிரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்ததாகவும், 2022ஆம் ஆண்டு பழனி என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு பழிக்குப் பழி வாங்கவே இந்த கொலை சம்பவம் அரங்கேறியதும் தெரிய வந்துள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக சாருமதி, சுசித்ரா, சூர்யா, அலிபாய், கார்த்திக், ஸ்ரீராம், ஜெய பிரதாப், வணக்குமார் ஆகிய 8 பேரையும் கைது செய்த கீழ்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், சம்பவத்தன்று பணியிலிருந்த காவல் ஆய்வாளர் சீனிவாசன் மற்றும் உதவி ஆணையர் துரை ஆகியோருக்கு உயரதிகாரிகள் மெமோ கொடுத்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மருத்துவமனையில் அன்றிரவு பணியிலிருந்த காவலர்களிடமும் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே பணியில் அஜாக்கிரதையாக இருந்த போலீசார் மீதும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், விசாரணை நடத்திய காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் அன்று இரவு மருத்துவமனையில் பணியிலிருந்த 3 பெண் காவலர்கள் உட்பட நான்கு பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

