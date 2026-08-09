பெண்களை தகாத வார்த்தைகளால் பேசிய தி.மு.க. நிர்வாகிகள் 4 பேர் தலைமறைவு: தீவிரமாக தேடும் பொள்ளாச்சி போலீஸ்
தி.மு.க. நிர்வாகிகள் பெண்களை தகாத வார்த்தைகளால் பேசியது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 9, 2026 at 4:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சியில் பெண்களை தகாத வார்த்தைகளால் பேசிய தி.மு.க. நிர்வாகிகள் நான்கு பேர் தலைமறைவாக உள்ளதால் காவல்துறையினர் அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தி.மு.க.வினர், ஆளும் த.வெ.க. அரசை கண்டித்து பல்வேறு வகையான போராட்டங்கள் மற்றும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த வகையில் பொள்ளாச்சி காந்தி சிலை பகுதியில் தி.மு.க. சட்டத்திட்ட குழு உறுப்பினர் தென்றல் செல்வராஜ் தலைமையில் ஒரு அணியினர் ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி காலையில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, காவல்துறையினர் அவர்களை அப்புறப்படுத்தி தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பொள்ளாச்சி தி.மு.க. வடக்கு நகர செயலாளர் நவநீதகிருஷ்ணன் தலைமையில் மற்றொரு அணியினர், காந்தி சிலை அருகே திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு த.வெ.க. அரசிற்கு எதிரான கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இதையடுத்து, கிழக்கு காவல் நிலைய காவல்துறையினர் இருதரப்பை சேர்ந்தவர்களையும் ஒரே திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர். அப்போது, கட்சி நிர்வாகிகளுக்குள் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி கைகலப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், அன்று மாலை திருமண மண்டபத்தில் இருந்த அனைவரையும் காவல்துறையினர் விடுவித்தனர்.
தொடர்ந்து, மண்டபத்தில் ஏற்பட்ட கைகலப்பால் ஆத்திரத்தில் இருந்த தி.மு.க. நிர்வாகிகளான முத்து வீரன், நவீன் குமார், சபரி முத்து வீரன், அஸ்வின் ஆகிய 4 பேர் சேர்ந்து ஜோதி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் தி.மு.க. நிர்வாகி ரமேஷ் என்பவரது வீட்டிற்கு சென்று கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், தி.மு.க. நிர்வாகி ரமேஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரையும், பெண்களையும் தகாத வார்த்தைகளால் பேசியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து, கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின்போது, ரமேஷிற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த முத்து வீரன், நவீன் குமார், சபரி முத்து வீரன், அஸ்வின் ஆகிய நால்வரும் தலைமறைவாக இருப்பது தெரியவந்தது. தலைமறைவாக உள்ள தி.மு.க. நிர்வாகிகளை பிடிப்பதற்காக கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பவன் குமார் ரெட்டி உத்தரவின்படி, பொள்ளாச்சி துணைக் கண்காணிப்பாளர் நவீன் குமார் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.