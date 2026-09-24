ஆம்னி பேருந்து மீது கார் மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழப்பு - பெரம்பலூரில் பயங்கரம்
விபத்து குறித்து பெரம்பலூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரான தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ராஜசீலன் என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 24, 2026 at 1:38 PM IST
பெரம்பலூர்: துறைமங்கலம் அருகே ஆம்னி பேருந்து மற்றும் கார் மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 3 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூர் ஓரிவயல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்தி (38). சென்னையில் வேலை பார்த்து வரும் இவர், தனது சகோதரர் திருமணத்திற்காக சென்னையில் இருந்து மனைவி சூர்யா மற்றும் தன்னுடன் ஒன்றாக வேலை பார்க்கும் தனது கிராமத்தை சேர்ந்த நண்பர்களுடன் முதுகுளத்தூருக்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் சொந்த ஊரில் இருந்து இன்று அதிகாலை மனைவி மற்றும் நண்பர்களுடன் ஒரு காரில் சென்னைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
இவர்களது கார் திருச்சி, சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெரம்பலூர், துறைமங்கலம் அருகே வந்த போது முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஆம்னி பேருந்தின் பின் பகுதியில், அதி வேகமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பெரம்பலூர் நகர காவல் துறையினர், விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த ஓரிவயிலை சேர்ந்த காஜா (எ) காளீஸ்வரன், ராசிகுளத்தை சேர்ந்த பிரபாகரன் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் விபத்தில் படுகாயமடைந்த கார்த்தி, பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பலனின்றி உயிழந்தார்.
மேலும் கார்த்தியின் மனைவி சூர்யா, மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த கார் ஓட்டுநர் கண்ணதாசன் மற்றும் காரில் உடன் பயணித்த ஜான் கென்னடி, மற்றும் சரண்யா ஆகியோர் பலத்த காயத்துடன் பெரம்பலூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே பெரம்பலூர் நகர போலீசார், இறந்தவர்களின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து, ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரான தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ராஜசீலன் என்பவரிடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.