60 நாட்களில் 4 காவல் மரணங்கள் | தவெக அரசுக்கு திமுக அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்
முதலமைச்சர் விஜய் சினிமாவில் ஹீரோவாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவர் ஜீரோவாக உள்ளார்.
Published : July 14, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 60 நாட்களில் நான்கு காவல் மரணங்கள் அரங்கேறியிருப்பதாக பகிரங்க குற்றச்சாட்டை திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் முன்வைத்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தென்தாமரைக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரிவர்மன். இவரை குட்கா வைத்திருந்ததாகக் கூறி கைது செய்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றக் காவலில் விசாரணை கைதியாக சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சூழலில் அவர் திடீரென மர்மமான முறையில் மரணமடைந்தார். இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் தங்களின் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், திமுக வழக்கறிஞர் அணியின் இணை செயலாளரும், எழும்பூர் தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பரந்தாமன் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "காவல் துறையின் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சபரிவர்மன் காவல் மரணம் அடைந்துள்ளார். ரிமாண்ட் செய்ய தகுதியாக உள்ளார் என்ற மருத்துவ சான்றிதழ் பெற்ற பின்தான் சபரிவர்மன் கைது செய்யப்பட்டார். 10 ஆம் தேதி நன்றாக இருந்த அவர் 13 ஆம் தேதி மரணம் அடைந்துள்ளார்.
200 கிராம் குட்கா வைத்திருந்ததாக சபரிவர்மன் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் போலீசாரின் காவலில் இருந்தபோது மரணமடைந்துள்ளார். ஆனால், பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்கா, லஞ்சம் வாங்கிய ஊழல்வாதியான விஜயபாஸ்கரை கூட்டு சேர்த்துள்ளது தவெக.
இந்த விவகாரத்தில் எங்களுக்கு சாரி வேண்டாம், நீதி வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய், ரீல்ஸ் முதலமைச்சராக இருக்காமல், நீதியை வழங்குகிற நிஜ முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் சினிமாவில் ஹீரோவாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவர் ஜீரோவாக உள்ளார்.
சபரிவர்மன் வழக்கை சிபிஜ விசாரிக்க வேண்டும். இதற்காக நாங்கள் நீதிமன்ற படிக்கட்டுகளை ஏற கூட தயாராக உள்ளோம். இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற நாளில் இருந்து சட்டம் சந்தி சிரிக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய், மற்றவர்களை பார்த்து நக்கல் நையாண்டி செய்வதை நிறுத்திவிட்டு, ஆட்சி அதிகாரத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காவல்துறை அவருடைய பொறுப்பில் தான் இருக்கிறதா? என்கிற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக, தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 60 நாட்களில் 4 காவல் மரணங்கள் நடந்துள்ளன. 60 நாளாக முதலமைச்சர் வாய் திறக்கவில்லை. பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கவில்லை. இதுகுறித்து பத்திரிக்கையாளர்கள் தான் முதலமைச்சரிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும்" என்று பரந்தாமன் கூறினார்.