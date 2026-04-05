திமுக அமைச்சர்களை கடுமையாக விமர்சித்த அன்புமணி
தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 22 லட்சம் கிலோ கஞ்சா விற்பனையாகி உள்ளதாக அன்புமணி கூறியுள்ளார்.
Published : April 5, 2026 at 1:17 PM IST
திருவள்ளூர்: முதலமைச்சரை சுற்றி அமைச்சர்கள் என்ற போர்வையில் வியாபாரிகள் இருப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி விமர்சித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட அம்பத்தூர், ஆவடி, மதுரவாயல், மாதவரம் உள்ளிட்ட எட்டு தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, பாமக தலைவர் அன்புமணி, அம்பத்தூரில் நேற்று (ஏப்ரல் 4) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். பிரச்சாரத்தின் போது பேசிய அவர், "முதலமைச்சரை சுற்றி, அமைச்சர் என்ற போர்வையில், வேலு, சேகர்பாபு, செந்தில் பாலாஜி, நேரு என்ற நான்கு வியாபாரிகள் உள்ளனர்.
தமிழகம் கடனில் தத்தளிக்கிறது. 1947 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை தமிழகத்தின் நேரடி கடன் 4.56 லட்சம் கோடி ரூபாய். ஆனால், இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் திமுக ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாயை கடன் வாங்கியுள்ளது. வீடு கட்ட கடன் வாங்கலாம். ஆனால் மளிகை பொருள், பால், துணி வாங்குவதற்கெல்லாம் கடன் வாங்கலாமா? இந்த ஆட்சியில் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள 28 மணல் குவாரியில் ஆண்டு வருவாயாக 27 கோடி ரூபாய் கணக்குக் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, இது ஒரு குவாரியில் இருந்து, ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கும் வருமானம். கடந்த தேர்தலில், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் திமுக-விற்கு ஓட்டு போட்டார்கள். அவர்களை திமுக அரசு மொட்டையடித்து, நாமம் போட்டுவிட்டது.
பழனிச்சாமியை முதலமைச்சராக்குங்கள், அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையை நான் அவரிடம் வலியுறுத்தி செய்து கொடுக்கிறேன். ஐந்தரை லட்சம் அரசு வேலை கொடுப்பதாக கூறிவிட்டு, 94 ஆயிரம் பேருக்கு தான் திமுக வேலை கொடுத்தது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஐந்தாண்டுகாலம் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட திமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும். அடிப்படையிலேயே விவசாயியான பழனிச்சாமி, முதலமைச்சராக வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் திமுக டெபாசிட்டை இழக்க வேண்டும்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், இரண்டரை வயது குழந்தையை திமுக நிர்வாகி பாலியல் ரீதியாக சீரழித்து கொலை செய்துள்ளார். இதையெல்லாம் கேட்கும்போது கோபம் வருகிறது. பெண் தெய்வங்கள் வாழ்ந்த இந்த மண்ணை திமுக நாசமாக்குகிறது. உலக புகழ்ப்பெற்ற அண்ணா பல்கலைக்கழகம், ‘யார் அந்த சார்’ என்ற வார்த்தையால் தற்போது குறிப்பிடப்படுகிறது. இதற்கு அடிப்படை காரணமே, கஞ்சா மற்றும் போதை பொருள்தான்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், 22 லட்சம் கிலோ கஞ்சா விற்பனையாகியுள்ளது. தந்தையாக, மருத்துவராக எனக்கு கோபம் வருகிறது. திமுக-விற்கு ஆளும் தகுதி இல்லை. திமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கையில், போதை பொருளை தடுப்பது குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை. அதிமுக-வின் தேர்தல் அறிக்கையில், போதை ஒழிப்பு பிரிவை உருவாக்கி, போதை பொருளை தடுப்போம், படிப்படியாக மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவோம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்தலில் அதிமுக-திமுக இடையே தான் போட்டி. மூன்றாவதாக யாரும் இல்லை. தங்களது ஓட்டை, மக்கள் வீணாக்கமாட்டார்கள். போயஸ் கார்டனை விட, அம்பத்தூரில் அதிக சொத்து வரி போடுகின்றனர். அம்பத்தூரில் 25 சதவீத தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதற்கு ஸ்டாலின் அரசுதான் காரணம். இதை சரி செய்ய கிடைத்துள்ள வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எங்கள் கூட்டணிக்கு ஓட்டு போடுங்கள்" என கூறினார்.