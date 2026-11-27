போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 4.67 லட்சம் மோசடி - சென்னையில் நான்கு பேர் கைது
சென்னையில் உள்ள பல்வேறு வங்கிகளிலும் வெவ்வேறு நபர்களின் பெயர்களில் போலி தங்க நகைகளை அடகு வைத்து பணம் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 12:41 PM IST
சென்னை: தங்க நகை அடகு நிறுவனத்தில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து ரூ. 4.67 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் 4 பேரை வடபழனி காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை கோடம்பாக்கம் ஆற்காடு சாலையில் தனியார் தங்க நகை அடகு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளராக சந்தோஷ்குமார் என்பவரும் சம்பந்தப்பட்ட கிளையின் மேலாளராக சதிஷ் என்பவரும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், கடந்த அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி காலை டில்லிபாபு என்பவர் அந்த அடகு நிறுவனத்திற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது தனது ஆதார் அட்டையை அடையாள ஆவணமாகக் கொடுத்து சுமார் 49.78 கிராம் எடையுள்ள தங்கச் செயின் ஒன்றை அடகு வைத்துள்ளார். இதற்காக அவருக்கு ரூபாய் 4.67 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
போலி தங்க நகை, போலி ஆவணம்
இதையடுத்து அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி நிறுவனத்தின் தணிக்கையாளர் அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த நகைகளைச் சரிபார்த்தபோது டில்லிபாபு அடகு வைத்துச் சென்ற தங்க செயின் போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட நகை என்பது தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து அவர் அடையாள ஆவணமாகக் கொடுத்த ஆதார் அட்டையைச் சரிபார்த்தபோது அதுவும் போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்டது என்பது தெரியவந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர் சந்தோஷ்குமார், மோசடியில் ஈடுபட்ட டில்லிபாபு மீது நடவடிக்கை எடுத்து பணத்தை மீட்டுத் தருமாறு வடபழனி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார்.
கும்பலாக சேர்ந்து மோசடி
இதன்பேரில் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, வடபழனி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையைச் சேர்ந்த டில்லிபாபு (20) என்பவரைக் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் இந்த மோசடிக்குப் பின்னால் மேலும் மூன்று பேர் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து போலி தங்க நகைகளைத் தயாரித்துக் கொடுத்ததாக தியாகராயநகரைச் சேர்ந்த பிரவீன் (29), கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பொன்ரகு (33) மற்றும் போலி ஆதார் அட்டையைத் தயாரித்துக் கொடுத்ததாக கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த லிங்கேஸ்வரன் (24) ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலி நகைகள் மூலம் திட்டமிட்டு மோசடி அம்பலம்
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த நான்கு பேரும் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு தியாகராயநகர் ஹபிபுல்லா சாலையில் ஒரு அறையை வாடகைக்கு எடுத்து அலுவலகம் நடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
அங்கு பொதுமக்கள் வங்கிகளில் கடன் பெறுவதற்கும் தங்க நகைகளை அடகு வைத்து கடன் பெறுவதற்கும் புரோக்கர்களாகச் செயல்பட்டு வந்துள்ளனர்.
இந்த தொடர்பைப் பயன்படுத்தி சென்னையில் உள்ள பல்வேறு வங்கிகளிலும் வெவ்வேறு நபர்களின் பெயர்களில் போலி தங்க நகைகளை அடகு வைத்து பணம் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதில் முக்கிய நபரான பிரவீன் தனது சொந்த ஊரான தூத்துக்குடியில் உள்ள தங்க நகை ஆசாரியிடம் சினிமா துறைக்குத் தங்க நகைகள் தேவைப்படுவதாகக் கூறி போலி நகைகளைத் தயாரித்துள்ளார். அவற்றை அடகு வைப்பதற்குத் தேவையான போலி ஆதார் அட்டைகளை லிங்கேஸ்வரன் தயாரித்துக் கொடுத்துள்ளார்.
பின்னர் அந்தப் போலி நகைகளை டில்லிபாபு மூலம் அடகு நிறுவனத்தில் அடகு வைத்து ரூ. 4.67 லட்சத்தைப் பெற்று மோசடி செய்துள்ளனர்.
மேலும், கைது செய்யப்பட்ட பிரவீன் மற்றும் பொன்ரகு ஆகியோர் மீது ஏற்கெனவே சென்னை காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவில் குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும், லிங்கேஸ்வரன் மீது தூத்துக்குடியில் ஏற்கெனவே குற்ற வழக்கு இருப்பதும் போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரிடமிருந்தும் ஒரு போலி தங்கச் செயின், ரூ. 50 ஆயிரம் ரொக்கம், ஒரு கணினி மானிட்டர், ஒரு சிபியு, 4 செல்போன்கள், போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்ட முத்திரைகள், போலி ஆதார் அட்டைகள் மற்றும் தங்க நகைகளைப் பரிசோதிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனப் பொருள் ஆகியவற்றைப் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, இந்த மோசடியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? சென்னையில் மேலும் எத்தனை இடங்களில் இதேபோன்று போலி நகைகளை அடகு வைத்து பணம் பெற்றுள்ளனர்? என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.