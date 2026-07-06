மும்பை டூ சென்னை...50 ரூபாய் வலி நிவாரணி மாத்திரையை 500 ரூபாய்க்கு விற்று வந்த 4 பேர் கைது
கடந்த 10 நாட்களில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தீவிர சோதனையில் 255 கிலோ கஞ்சாவை காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
Published : July 6, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: மும்பையில் இருந்து வலி நிவாரணி மாத்திரைகளைக் கடத்தி வந்து விற்பனைச் செய்த 4 பேர் கொண்ட கும்பலை காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை தாம்பரம் பகுதியில் சில சமூக விரோதிகள் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளைக் கரைத்து அந்த நீரை வடிகட்டி ஊசிகள் மூலம் நேரடியாக உடலுக்குள் செலுத்திப் போதை ஏற்றி வருவதாகக் காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அத்துடன், இந்த மாத்திரைகளை தாம்பரம் மயான பகுதியில் வைத்துச் சிலர் விற்பனை செய்வதாகவும், அவர்கள் பொதுமக்களை மிரட்டி வருவதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன.
தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தபோது அங்கிருந்து ஊசிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. எனினும் அங்கிருந்த நபர்கள் தப்பியோடியுள்ளனர். இதனிடையே, சந்தேகத்திற்குரிய 4 பேரின் தொலைபேசி எண்கள், மும்பையிலிருந்து சென்னை நோக்கி வருவதாக காவல் துறையினருக்கு சிக்னல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து, தாம்பரம் அருகே உள்ள மயானப் பகுதியில் மறைந்திருந்த காவல்துறையினர், சம்பந்தப்பட்ட 4 பேரையும் சுற்றி வளைத்து அதிரடியாகக் கைது செய்தனர்.
தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் வைத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கைதானவர்கள் செம்மஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்த மனோஜ் குமார் (வயது 26), கடப்பேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ரூபன் (வயது 20), மணிமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த சக்திவேல் (வயது 28), ஓட்டேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் குமார் (வயது 26) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் இவர்கள், ரயில் மூலம் மும்பைக்குச் சென்று, அங்கு 'TYDOL' என்ற வலி நிவாரணி மாத்திரைகளைக் குறைந்த விலைக்கு வாங்குவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளனர்.
காவல்துறையினரிடம் சிக்காமல் இருக்க மும்பையிலிருந்து கடப்பா வரை ரயிலிலும், கடப்பாவிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை பேருந்திலும், அங்கிருந்து ஆட்டோ மூலமாகவும் தாம்பரத்திற்கு மாத்திரைகளைக் கடத்தி வந்துள்ளனர். மும்பையில் ஒரு மாத்திரையை ரூபாய் 50-க்கு வாங்கி வந்து சென்னையில் உள்ள இளைஞர்களிடம் ரூபாய் 500 வரை விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்; போதை மாத்திரை விற்பனை செய்வதை யாராவது தட்டிக்கேட்டாலோ அல்லது புகார் அளிக்க முயன்றாலோ, பயங்கர ஆயுதங்களைக் காட்டி மிரட்டுவதை அவர்கள் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து 420 போதை மாத்திரைகள், ஒரு பட்டாக்கத்தி, மிரட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் டம்மி துப்பாக்கி மற்றும் ஆறு செல்ஃபோன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கைது செய்யப்பட்ட சக்திவேல் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் 10 குற்ற வழக்குகளும், ரஞ்சித் குமார் என்கிற கருக்கா மீது 2 வழக்குகளும், ரூபன் மீது 1 குற்ற வழக்கும் நிலுவையில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து 4 பேர் மீதும் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் கடந்த 10 நாட்களில் போதைப்பொருட்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தீவிர சோதனையில், 132 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 164 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, 255 கிலோ கஞ்சா, 478 Tydol மற்றும் 50 Nitrovit மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தகக்து.