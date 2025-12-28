ETV Bharat / state

'கழுத்தில் கத்தியை வைத்து ரீல்ஸ்' - தட்டிக்கேட்ட வடமாநில இளைஞருக்கு நேர்ந்த சோகம்

தாக்குதலில் படுகாயம் அடைந்த இளைஞர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம், கோலாப்பூர் பகுதியை சேர்ந்த் சுராஜ் (34) என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை
திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 6:54 PM IST

திருவள்ளூர்: திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே கழுத்தில் அரிவாளை வைத்து ரீல்ஸ் எடுத்ததை தட்டிக் கேட்ட வடமாநில இளைஞரை கத்தியால் தாக்கிய நான்கு சிறுவர்கள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி ரயில் நிலையம் மதில் சுவர் வெளிப்புறத்தில் நேற்று கை, கால், தலை மற்றும் உடல் முழுவதும் கத்தியால் வெட்டப்பட்ட நிலையில், ரத்தக் காயங்களுடன் வடமாநில இளைஞர் கிடப்பதை பார்த்த ரயில் பயணிகள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனே சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற போலீசார் வெட்டுக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த வாலிபரை மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். மேலும், படுகாயமடைந்த இளைஞருக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அந்த இளைஞர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம், கோலாப்பூர் பகுதியை சேர்ந்த் சுராஜ் (34) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், சென்னையில் இருந்து திருத்தணி நோக்கிச் சென்ற மின்சார ரயிலில் சுராஜ் பயணம் செய்த போது, திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்தில் ஏறிய நான்கு பேரும் திடீரென வடமாநில இளைஞரை கத்தியை கொண்டு தாக்கியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இந்த சம்பவம் குறித்து திருத்தணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து விசாரணை நடத்தினர். இதற்கிடையே சிறுவர்கள் நான்கு பேரும் வடமாநில இளைஞரின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டதும், தடுத்த அந்த வடமாநில இளைஞரை சிறுவர்கள் இணைந்து சரமாரியாக தாக்கியுள்ளதும் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து தாக்குதலில் ஈடுபட்ட திருவாலங்காடு அருகே அரிச்சந்திராபுரம் பகுதியை சேர்ந்த நந்தகோபால் (17), அரக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ் (17), விக்கி (17), திருத்தணி அருகே நெமிலி பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ்(17) உள்ளிட்ட நான்கு சிறுவர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

