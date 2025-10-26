ETV Bharat / state

பூட்டிய வீடுகளை குறி வைத்து கைவரிசை... நகை அடகு கடை உரிமையாளர் உட்பட 4 பேர் கைது!

திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் இருந்து 11 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 26, 2025

1 Min Read
வேலூர்: பேரணாம்பட்டு பகுதியில் பூட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளைக் குறி வைத்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு பகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வீட்டில் ஆட்கள் இல்லாத நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து செல்லும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துவந்தது.

இந்நிலையில், பேரணாம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் சபீனா பர்வீன். கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி பூட்டியிருந்த இவரது வீட்டிற்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், பீரோவிலிருந்த 5 சவரன் தங்க நகை மற்றும் வெள்ளிப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை கொள்ளையடித்து சென்றனர். அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சபீனா பர்வீன் பேரணாம்பட்டு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம், நகை
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம், நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். அப்போது, பேரணாம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த ஜாகிர் உசேன் (36) என்பவரை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து விசாரித்தனர். முதலில் இல்லை என மறுத்த அவர், போலீசாரின் கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் சபீனா வீட்டில் திருடியதை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். மேலும் விசாரணையில், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பூட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளில் தொடர்ந்து கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து ஜாகிர் உசேனுக்கு உடந்தையாக இருந்த பேரணாம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த முகமது ஜீனத் மற்றும் ஜாவித் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் கொள்ளையடித்த நகைகளை வாணியம்பாடியில் உள்ள முஜமில் முஸ்தபிஸ் என்ற நகைக்கடை உரிமையாளரிடம் விற்றது தெரியவந்தது. திருட்டு நகைகளை வாங்கிய குற்றத்திற்காக நகைக்கடை உரிமையாளரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

நான்கு பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்த 11 சவரன் தங்க நகை மற்றும் 50 ஆயிரம் ரொக்கத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து 4 பேரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருடர்கள் பிடிபட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை சிறிது நிம்மதியடைய வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது; பேரணாம்பட்டு பகுதியில் தொடர்ச்சியாக திருட்டு சம்பவங்கள் குறித்து புகார்கள் வந்தது. அதன்படி தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தோம். சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஜாகிர் உசேன் என்பவர் விசாரித்த போது, பூட்டிருக்கும் வீடுகளை டார்கெட் செய்து கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். இதுபோன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், பொதுமக்களும் தங்களது பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். சந்தேகத்திற்கிடமாக யாராவது இருந்தால், உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

