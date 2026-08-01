ஆவின் டிலைட் பால் பாக்கெட்டுகளில் துர்நாற்றம் - மதுரை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் விளக்கம்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான பால் பாக்கெட்டுகளை வழங்குவதில் ஆவின் நிறுவனம் உறுதியாகச் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 5:00 PM IST
மதுரை: நுகர்வோர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட டிலைட் 500 மில்லி பால் பாக்கெட்டுகளில் துர்நாற்றம் வீசியதாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கடந்த ஜூலை 27- ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் சார்பில் விநியோகிக்கப்பட்ட ஆவின் டிலைட் (Aavin Delite) 500 மில்லி பால் பாக்கெட்டுகளில் துர்நாற்றம் வீசியதாக, ஜூலை 28- ஆம் தேதி வாடிக்கையாளர் ஒருவர் புகார் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, மேலும் சில வாடிக்கையாளர்களும் புகார் அளித்திருந்தனர்.
இது குறித்து ஆவின் நிர்வாகம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், "பாலில் இருந்து துர்நாற்றம் வரவில்லை; பால் பாக்கெட்டுகளை அடைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட பாலி ஃபிலிமிலிருந்தே ஏற்பட்டது" என்பது கண்டறியப்பட்டது.
இது தொடர்பாக மதுரை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "துர்நாற்றம் கண்டறியப்பட்ட பாலி ஃபிலிம் ரோல் உடனடியாக உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து அகற்றப்பட்டது. மேலும், குறைபாடுள்ள பாலித்தீன் ஃபிலிம் வழங்கிய நிறுவனத்திற்கு விளக்கம் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. விதிமுறைகளின்படி அந்நிறுவனம் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான மற்றும் பாதுகாப்பான பால் பொருட்களை வழங்குவதில் ஆவின் உறுதியாக செயல்பட்டு வருகிறது. நுகர்வோரின் அனைத்து புகார்களும் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.