ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்; ஃபோட்டா ஜியோ திட்டவட்டம்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும் என்று ஃபோட்டா ஜியோ தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 22, 2025 at 4:44 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் குழு நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், திட்டமிட்டபடி வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெறும் என்று ஃபோட்டா ஜியோ தெரிவித்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை களைய வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கத்தினர் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தை ஜாக்டோ - ஜியோ மற்றும் ஃபோட்டா ஜியோ அறிவித்திருந்தன. இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ வேலு, நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஆகிய மூவர் குழுவுடன் அந்தந்த சங்கங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டன.
இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு போட்டா ஜியோ (அனைத்து அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், உள்ளாட்சி பணியாளர்கள் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு) மாநில தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அமிர்தகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், ''இந்த கூட்டம் நடத்திய விதம் எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. ஜாக்டோ - ஜியோ மற்றும் போட்டா ஜியோ மட்டும் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்த்தோம். அரசால் அங்கீகரிக்கபட்ட சங்கங்கள் இருக்கும் போது, அவர்களை அழைக்காமல் மூன்று பேர், ஐந்து பேர் உள்ள சங்கங்களை இந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்து உள்ளனர்.
பேச்சுவார்த்தையில், முதல்வருடன் கலந்து ஆலோசித்து பொங்கலுக்கு முன்பு நல்ல முடிவை அறிவிப்பதாக அமைச்சர்கள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், எங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை. எந்த வித உத்தரவாதத்தையும் அமைச்சர்கள் குழு அளிக்கவில்லை.
|இதையும் படிங்க: மரபணு குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.60 லட்சம் நிதி - தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை
எனவே, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும். போட்டா ஜியோ-வில் 8 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். டிசம்பர் 29 அன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டமும், ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். ஜாக்டோ - ஜியோ சங்கத்தை பொறுத்தவரை, போராட்டம் குறித்து அவர்களுடைய நிர்வாகிகளுடன் கலந்து பேசி தங்களுடைய முடிவை அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்'' என்றார்.