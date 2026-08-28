ETV Bharat / state

விழுப்புரம் அருகே 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய உயிரினங்களின் படிமங்கள்!

"தொல்லுயிர் படிமங்கள் இருக்கும் பெரிய அளவிலான சுண்ணாம்பு பாறைகள் ராயப்புதுப்பாக்கம் குளத்தில் இப்போதும் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பாறைகளை குளக்கரை படிக்கட்டுகளாக உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்"

விழுப்புரம் அருகே 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய உயிரினங்களின் படிமங்கள் கண்டெடுப்பு
விழுப்புரம் அருகே 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய உயிரினங்களின் படிமங்கள் கண்டெடுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அருகே சுமார் 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிர் படிமங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த படிமங்களை அழிவில் இருந்து பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து புவியியலாளர் சபாரத்தினம் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "புவியியல் வரலாற்றில் கிரிட்டியேசியஸ் காலம் (7 கோடி முதல் 13 கோடி ஆண்டுகள் முந்தையது) குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

டைனோசர் உயிரினம் வாழ்ந்ததாக அறியப்படும் கடைசிக் காலக்கட்டம் அது. அப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளை கடல்கோள் எனப்படும் கடல் எழுச்சி தாக்கியது.

தமிழ்நாட்டு நிலப்பகுதிகளையும் கடல்கோள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் புதுவைக்கு மேற்கே சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அப்பால், கடல் மேலோங்கி வந்திருக்கிறது.

வானூர் வட்டத்தில் உள்ள ராயப்புதுப்பாக்கம் மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகள் அப்போது கடலால் சூழப்பட்டிருந்தன.‌ இதற்கு ஆதாரமாக சிப்பி, நத்தை உள்ளிட்ட அப்போதைய கடல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்கள் இந்த கிராமத்தில் உள்ள சுண்ணாம்பு பாறைகளில் படிந்துள்ளன.

இவற்றை 'ஷெல் லைம் ஸ்டோன்' என்று ஆங்கிலத்தில் அழைப்போம். இந்த தொல்லுயிர் படிமங்களை கொண்ட பாறைகள் அரியலூர் பகுதியில்தான் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டன. எனவே, இவை அரியலூர் குழுமப் படிமங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய தொல்லுயிர் படிமங்கள், வரலாற்று ரீதியாகவும், புவியியல் ரீதியாகவும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும்.

இதையும் படிங்க: சிவகளை அகழாய்வு: ஒரே குழியில் 16 முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டெடுப்பு!

1840இல் ஆங்கிலேய ஐசிஎஸ் அதிகாரிகள் சி.டி.கேய், புரோக் கன்லீஃப் ஆகியோர் புதுவை சேதுராப்பட்டு பகுதியில் தொல்லுயிர் படிமங்களுடன் கூடிய சுண்ணாம்பு பாறைகளைக் கண்டறிந்தனர்.

அவற்றை ஆராய்ந்து, அவை கிரிடேசியஸ் காலத்தைச் சேர்ந்தவை (7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை) என்பதையும் அவர்கள் உறுதி செய்தனர்.

தொல்லுயிர் படிமங்கள் இருக்கும் பெரிய அளவிலான சுண்ணாம்பு பாறைகள் ராயப்புதுப்பாக்கம் குளத்தில் இப்போதும் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பாறைகளை குளக்கரை படிக்கட்டுகளாக உள்ளூர் மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.

கடந்த சில நாட்களாக இங்கு நாங்கள் மேற்கொண்ட களஆய்வில் அலெக்ட்ரியோனியா, எக்ஸோ கைரா, க்ரைபியா, கேஸ்ட்ரோபோட் உள்ளிட்ட சிப்பி, நத்தை வகை படிமங்களும், இரும்பு தாதுக்களும் அடங்கிய தொல்லுயிர் படிமங்கள் கண்டறியப்பட்டன.

இவை அனைத்தும் கன்னங்குறிச்சி படிமங்களை பெருமளவில் ஒத்திருக்கிறது" என புவியியலாளர் சபாரத்தினம் தெரிவித்தார்.

வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன்
வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த எழுத்தாளரும், வரலாற்று ஆய்வாளருமான கோ.செங்குட்டுவன் கூறுகையில், "தென்னார்க்காடு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் 'சௌத் ஆர்க்காடு டிஸ்ட்டிரிக் மானுவல்' எனும் நூல் 1878 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது.

அதில் கடல்வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்கள் இருக்கும் சுண்ணாம்பு பாறைகள் வானூர் அருகே ராயப்புதுப்பாக்கத்திலும், அங்கிருந்து வழுதாவூர் வரையிலும் பரவியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேற்காணும் இந்த தகவலை ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் வெளியிட்டு 150 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஆனால் இவற்றை பாதுகாக்க மத்திய மாநில அரசுகள் இதுவரையிலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

மக்கள் மத்தியிலும் இதுபற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால் படிமப் பாறைகள் தொடர்ந்து உடைக்கப்பட்டு கட்டுமானப் பணிகளுக்காக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ராய ஒட்டைப் பகுதியில் படிமப் பாறைகளை அதிக அளவில் உடைத்து ஏரி கலிங்கல் கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக, ராயப்புதுப்பாக்கம் கிராம குளத்தில் மட்டுமே இந்த தடயங்கள் ஓரளவுக்கு எஞ்சி இருக்கின்றன. தனித்துவம் வாய்ந்த இந்த தொல்லுயிர் படிமங்களை அழிவில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

இவற்றை சேகரித்து வைப்பதற்காக தொல்லுயிர் படிமப் புவியியல் பூங்காவை ராயப்புதுப்பாக்கம் பகுதியிலேயே அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த ஆய்வாளர்களும், புவியியலாளர்களும் இங்கு வந்து ஆய்வு செய்து பதிவு செய்வார்கள்.

இதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் எடுக்க வேண்டும். மேலும், உள்ளூர் மக்களுக்கும் இது பற்றிய விழிப்புணர்வை மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்படுத்த வேண்டும்" என ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறினார்.

TAGGED:

விழுப்புரம்
கடல்வாழ் உயிரினங்கள்
படிமங்கள்
சுண்ணாம்புப் பாறைகள்
FOSSILES VILUPURAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.