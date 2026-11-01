தூத்துக்குடியில் விசிக முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் படுகொலை; 4 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை
நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்கு டிஜிட்டல் பேனர் அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறு இந்த படுகொலை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 1, 2026 at 2:12 PM IST
தூத்துக்குடி: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் பாலமுருகன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி அருகே உள்ள மாப்பிள்ளையூரணி ஊராட்சிக்குட்பட்ட சோட்டையன் தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் (வயது 40). இவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளராக இருந்துள்ளார். மேலும் சோட்டையன் தோப்பு பகுதியில் காய்கறி கடை மற்றும் வேன் டிரைவராகவும் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 1) மார்க்கெட்டிற்கு சென்று காய்கறிகளை வாங்கிவிட்டு, தனது கடையில் அவற்றை இறக்கி வைத்துவிட்டு, மீண்டும் தனது இருசக்கர வாகனத்திற்கு பெட்ரோல் போடுவதற்காக அருகில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கிற்கு வருகை தந்துள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்களில் சிலர் அவரை தாக்கியுள்ளனர்.
இந்த கொலைவெறி தாக்குதலில் பாலமுருகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினர், பாலமுருகன் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்கு டிஜிட்டல் பேனர் அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதாக விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
இக்கொலை சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்களை உடனே கைது செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாலமுருகனின் உறவினர்கள், ராமேஸ்வரம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நெல்லை மண்டல டிஐஜி திருநாவுக்கரசர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவப்பிரசாத் ஆகியோர் கொலைக்கான காரணத்தை, பாலமுருகனின் உறவினர்களிடம் கேட்டறிந்தனர்.
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இதைத்தொடர்ந்து, இக்கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை உடனே கைது செய்வதாக பாலமுருகனின் உறவினர்களிடம் போலீசார் உறுதியளித்தனர்.
நெல்லை மண்டல டிஐஜி திருநாவுக்கரசர் செய்தியாளரிடம் கூறியபோது, "பாலமுருகன் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக டிஎஸ்பி தலைமையில் நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குற்றம் இழைத்தவர்கள் விரைந்து கைது செய்யப்படுவார்கள்" என தெரிவித்தார்.