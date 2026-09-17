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முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் சுதர்சன நாச்சியப்பன் காலமானார்

அவரது உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் ஏரியூரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் இ.எம். சுதர்சன நாச்சியப்பன்
மறைந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் இ.எம். சுதர்சன நாச்சியப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 2:47 PM IST

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சிவகங்கை: காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை இணை அமைச்சருமான இ.எம்.சுதர்சன நாச்சியப்பன் (80) இன்று அதிகாலை மாரடைப்பால் காலமானார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக நீண்டகாலம் செயல்பட்டு வந்தவர் சுதர்சன நாச்சியப்பன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், பின்னர் மத்திய அரசில் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை துறை இணை அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்து தேசிய அரசியலில் தனித்த இடத்தைப் பெற்றார்.

அவருக்கு யமுனா நாச்சியார் என்ற மகளும், ஜெயசிம்மன் நாச்சியப்பன் மற்றும் மாதவன் ஆகிய இரு மகன்களும் உள்ளனர். மேலும், தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான மாணிக்கம் தாகூர் இவரது அண்ணன் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 17) மதியம் உணவருந்திய பின் வழக்கம் போல் ஓய்வெடுக்கச் சென்ற சுதர்சன நாச்சியப்பன் இன்று காலை நீண்ட நேரமாகியும் வெளியே வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் அவரது ஓட்டுநர் அறையில் சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது அவர் எந்த அசைவுமின்றி படுக்கையில் கிடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, உடனடியாக மருத்துவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பின்னர் சுதர்சன நாச்சியப்பனின் வீட்டுக்கு வந்த மருத்துவர்கள், அவரை பரிசோதனை செய்ததில், அவர் ஏற்கனவே மாரடைப்பால் உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. உறக்கத்திலேயே அவர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் இந்த சம்பவம், அரசியல் வட்டாரத்தினரையும், சிவகங்கை மக்களையும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

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அவரது மறைவு செய்தி பரவியதும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய அவர், மக்களின் பிரச்சினைகளை நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து எழுப்பியவராக அறியப்படுகிறார்.

மத்திய அமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் தொழில் வளர்ச்சி, வர்த்தக மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். அவரது உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் ஏரியூரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் திரண்டு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

சுதர்சன நாச்சியப்பன் காலமானார்
FORMER UNION MINISTER
SUDARSANA NACHIAPPAN PASSED AWAY
SUDARSANA NACHIAPPAN
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