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ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்; தவெக முன்னாள் நிர்வாகி கைது - சேலத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

ஆபாச வீடியோ விவகாரத்தில் சிக்கிய பெண் ஒருவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில், மணிகண்டனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கொண்டலாம்பட்டி காவல்நிலையம்
கொண்டலாம்பட்டி காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 4:27 PM IST

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சேலம்: பண நெருக்கடியில் உள்ள பெண்களுக்கு உதவி செய்வது போல் நடித்து ஆபாச வீடியோ எடுத்த முன்னாள் தவெக நிர்வாகியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம் நெய்க்காரப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். மளிகைக் கடை நடத்தி வரும் மணிகண்டன் மீது பாலியல் புகார் தெரிவித்து, பெண் ஒருவர் ஆடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அந்த ஆடியோவில், ”நான் கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறேன். குடும்ப செலவுக்காக நான் சிலரிடம் கடன் வாங்கி உள்ளேன். அந்த கடனை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாமல் சிரமப்பட்ட நிலையில், நெய்க்காரப்பட்டியைச் சேர்ந்த ஒருவர் (மணிகண்டன்) எனக்கு அறிமுகமானார்.

கைது செய்யப்பட்ட மளிகைக் கடைக்காரர்
கைது செய்யப்பட்ட மளிகைக் கடைக்காரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் அவர் எனக்கு நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து கடன் வாங்கி கொடுத்து உதவி செய்தார். இதன்மூலம் அவருக்கும், எனக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தோம். இந்நிலையில் அவரது செல்போனை தற்செயலாக நான் பார்த்த போது அதில் பல பெண்களின் ஆபாச வீடியோ இருந்ததை கண்டு நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். உடனடியாக நான் என்னுடைய வீடியோக்களை அழித்துவிட்டேன். அதன் பிறகு அவருடனான பழக்கத்தை நிறுத்திக் கொண்டேன். இதனால் சந்தேகம் அடைந்த மணிகண்டன், என்னை தொலைபேசி மூலம் அழைத்து உன்னுடைய ஆபாச வீடியோ என்னிடம் உள்ளது என்று மிரட்டி வருகிறார்.என்னை போல் பல பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆடியோ சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அணில் குமார் கிரியின் கவனத்திற்கு வந்தது. தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மணிகண்டனிடம் கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். மேலும் அவரது செல்போனை போலீசார் பறிமுதல் செய்து ஆய்வு செய்த போது, அதில் பல பெண்களின் ஆபாச வீடியோக்கள் எடுத்து மிரட்டியது தெரிய வந்தது.

இதனிடையே அவரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் கொண்டலாம்பட்டி போலீசில் கொடுத்த புகாரின் பேரில், மணிகண்டனை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டன் தவெக பிரமுகர் என்று கூறப்பட்டது. இதனிடையே, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர். எஸ்.மணிகண்டன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தவெக தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர். எஸ்.மணிகண்டன் வெளியிட்ட அறிக்கை
தவெக தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர். எஸ்.மணிகண்டன் வெளியிட்ட அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அந்த அறிக்கையில் ”சேலம் தெற்கு மாவட்டம், வீரபாண்டி தொகுதியில் உள்ள புத்தூர் ஊராட்சியில், மணிகண்டன் என்பவர் பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்டார் என்று சமூக வலைதளங்களில் செய்தி பரவி வருகிறது. இவருக்கும் தவெகவிற்கும், எந்த தொடர்பும் இல்லை. கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் பொய்யான தகவல்களை வெளியிடுவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

SALEM TVK
சேலம்
FORMER TVK MEMBER ARREST
முன்னாள் தவெக நிர்வாகி கைது
SALEM SEXUAL ASSAULT CASE

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