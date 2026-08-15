2026ஆம் ஆண்டு ‘தகைசால் தமிழர்’ விருது பெற்ற ம. கிருஷ்ணசாமி - யார் இவர்?
இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடன் ஆழமான தொடர்புகளைக் கொண்ட ஒரு முக்கிய அரசியல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ம. கிருஷ்ணசாமி.
Published : August 15, 2026 at 8:18 AM IST
சென்னை: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் ‘தகைசால் தமிழர் விருது’ காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ம. கிருஷ்ணசாமிக்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மாபெரும் பங்காற்றியவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு ‘தகைசால் தமிழர் விருது’ வழங்குகிறது. 2021ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த உயரிய விருதானது ஆண்டுதோறும் இந்திய நாட்டின் சுதந்திர தின நாளன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கையால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தகைசால் தமிழர் விருதானது 2021ஆம் ஆண்டு என். சங்கரய்யாவுக்கும், 2022ஆம் ஆண்டு ஆர். நல்லகண்ணுவுக்கும், 2023ஆம் ஆண்டு கி. வீரமணிக்கும், 2024ஆம் ஆண்டு குமரி அனந்தனுக்கும், 2025ஆம் ஆண்டு காதர் மொய்தீனுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தகைசால் தமிழர் விருது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கிருஷ்ணசாமிக்கு வழங்கப்பட்டது. இன்று ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெறுகிற விழாவில் இந்த விருதை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி கௌரவித்தார். இந்த விருதுடன் 10 லட்ச ரூபாய்க்கான காசோலையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
யார் இந்த கிருஷ்ணசாமி?
மூத்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரான ம. கிருஷ்ணசாமி, முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆவார். இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடன் ஆழமான தொடர்புகளைக் கொண்ட ஒரு முக்கிய அரசியல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர். இவருடைய தாய்வழி தாத்தாவானது கே. விநாயகம், ஒரு மூத்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரராவார். இவர் திருத்தணியின் முன்னாள் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்தார்.
சமீப காலமாக சட்டப்பேரவையில் ஆக்கப்பூர்வமான, மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் விதமான கருத்துகளை முன்வைத்து மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்து வரும் பாமகவைச் சேர்ந்த சௌமியா அன்புமணி இவரது சொந்த மகள். கிருஷ்ணசாமியின் மகன் எம்.கே விஷ்ணு பிரசாத் ஒரு எம்.பி.பி.எஸ் மருத்துவர் மற்றும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதி. இவர் ஆரணி மற்றும் கடலூர் தொகுதிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், செய்யார் தொகுதியின் தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
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தாத்தா காலம் முதற்கொண்டே தொடர்ந்து 4 தலைமுறைகளாக சுதந்திர போராட்டம் மற்றும் அரசியல் களத்தில் நின்று மக்கள் பணியாற்றி வரும் ம. கிருஷ்ணசாமிக்கு இந்த முறை தமிழக அரசின் உயரிய விருதான ‘தகைசால் தமிழர் விருது’ வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிறது.