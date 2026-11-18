சிறையில் இருந்து தப்பியோடும் கைதிகள்: தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? விரைவில் வெளியாகிறது அறிக்கை
"சிறையில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிக கைதிகள் இருப்பதால் மட்டும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்படுவதில்லை. சிறைத்துறையின் வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றினாலே இந்த சம்பவத்தை தவிர்த்திருக்கலாம்"
Published : November 18, 2026 at 8:34 PM IST
தேனி: சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடுவதை தடுக்க என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்த அறிக்கை 3 மாதங்களில் வெளியாகும் என உயர்மட்டக் குழுவின் தலைவரும், ஓய்வுபெற்ற டிஜிபியுமான திரிபாதி தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் உள்ள மாவட்ட சிறை, புழல் மத்திய சிறைகளில் இருந்து அண்மையில் கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதனை முன்வைத்து திமுக, அதிமுக, நாதக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடுவதை தடுக்க, ஓய்வு பெற்ற தமிழக டிஜிபி திரிபாதி தலைமையில் உயர்மட்டக் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் குழுவில் சிறைத்துறை கூடுதல் டிஜிபி சங்கர், ஓய்வு பெற்ற சிறைத்துறை டிஐஜி ராஜேந்திரன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், தேனி தேத்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் முன்னாள் டிஜிபி திரிபாதி தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவினர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, சிறையில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் முறையாக இருக்கிறதா? கண்காணிப்பு டவரில் 24 நேரமும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்களா? சிறை வளாகத்தில் போதுமான காவலர்கள் பணியில் உள்ளனரா? சிறையின் நுழைவாயில்கள் முறையான விதிகளை பின்பற்றி மூடப்படுகிறதா? என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய உயர்மட்ட குழுத் தலைவர் திரிபாதி, "கைதிகள் தப்பி ஓடிய சிறையில் என்னென்ன குறைகள் உள்ளன என்பது குறித்து ஆய்வு செய்தோம். இந்த சிறைச்சாலையில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதுபோல கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க, என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்தி மூன்று மாதங்களில் முழுமையான அறிக்கையை சமர்ப்பிப்போம்" எனக் கூறினார்.
சிறைத்துறை கூடுதல் டிஜிபி சங்கர் கூறுகையில், "தேனி சிறையில் உள்ள குறைபாடுகளை முழுவதுமாக சுற்றிப்பார்த்து ஆய்வு செய்தோம். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சிறைகளிலும் 'செக்யூரிட்டி ஆடிட்' செய்யப்படும். இதில் என்னென்ன குறைபாடுகள் தெரியவருகிறதோ, அதனை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுப்போம்.
சிறையில் குறிப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகமான கைதிகள் இருப்பதால் மட்டும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்படுவதில்லை. சிறைத்துறையின் வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றினாலே இந்த சம்பவத்தை தவிர்த்து இருக்கலாம்.
இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைகளில் தான் கைதிகளுக்கு தரமான உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அடிப்படை வசதிகளும் சிறந்த முறையில் இருக்கின்றன" எனத் தெரிவித்தார்.