ETV Bharat / state

காங்கிரஸ் மீதான விமர்சனங்களை தவிர்ப்பது நல்லது; திமுகவுக்கு திருநாவுக்கரசர் அட்வைஸ்

கூட்டணி கட்சிகளுக்கிடையே சிக்கல் ஏற்படுவதும், அந்தக் கூட்டணி பிரிவதும் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது ஒன்றும் அதிசயம் அல்ல - தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கருத்து

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர்
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 3:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுக-வினர் தொடர்ந்து காங்கிரஸை விமர்சித்து வரும் சூழலில், "இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாகப் பிரிந்து இருந்தாலும் கடந்த காலங்களில் ஒன்றாக கூட்டணியில் இருந்ததை நினைத்து, திமுக-வினர் தங்களின் விமர்சனங்களை தவிர்ப்பது நல்லது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

தினத்தந்தி நிறுவனர் சி.பி. ஆதித்தனாரின் 45 -வது நினைவு நாளையொட்டி சென்னை, எழும்பூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர், சி.பி. ஆதித்தனாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "பத்திரிகை நிறுவனத்தை நிறுவி அறிவு புரட்சியை தமிழ்நாட்டில் உண்டாக்கியவர் சி.பி. ஆதித்தனார். சாதாரண கிராமத்தில் வாழக் கூடியவர்களையும் படிக்க செய்தவர். சிறந்த சபாநாயகர், சிறந்த அமைச்சர், சிறந்த பத்திரிக்கை நிறுவனர் என பன்முகம் கொண்டு மிகப்பெரிய சக்தியாக வலம் வந்தவர் ஆதித்தனார். அவரின் புகழ் என்றும் தமிழர்கள் உள்ளங்களில் நிறைந்திருக்கும், இருக்க வேண்டும்.

பல ஆண்டுகளாக காங்கிரஸும், திமுக-வும், தமிழ்நாட்டிலும் சரி, இந்திய அளவிலும் சரி ஒரே கூட்டணியில் இருந்து ஒன்றாக செயல்பட்டன. காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் திமுக உறுப்பினர்களும் பணியாற்றி உள்ளனர். சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றம் மற்றும் உள்ளாட்சி என பல தேர்தல்களில் இணைந்து செயல்பட்டு இருக்கிறோம்.

இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாகப் பிரிந்து, வேறு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறோம். இருப்பினும், கடந்த காலங்களில் ஒன்றாக கூட்டணியில் இருந்ததை நினைத்து, திமுக-வினர் தங்களின் விமர்சனங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கிடையே சிக்கல் ஏற்படுவதும், அந்தக் கூட்டணி பிரிவதும் தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவது ஒன்றும் அதிசயம் அல்ல.

இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக்கில் 10 ரூபாய் ஸ்டிக்கர்; விரைவில் மாற்று ஏற்பாடு - அமைச்சர் விக்னேஷ் உறுதி

திமுக கூட, காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் இருந்து கொண்டே பாஜக உடன் இணைந்து அவர்களின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற வரலாறு உள்ளது. பலமுறை காங்கிரஸ், திமுக சேர்ந்தும், பிரிந்தும் செயல்பட்டு இருக்கின்றன. உலகத்தில் முதல்முறையாக கூட்டணி மாறியதை போல ஒருவரை, ஒருவர் தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்வது நல்லதல்ல.

இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி திட்டிக் கொண்டிருக்க போகிறீர்கள்?. அவரவர், அவரவர்கள் வேலையை பார்க்கட்டும். ஒருவரை ஒருவர் தரக்குறைவாக திட்டிக் கொள்வது அவசியம் இல்லாதது, நாகரீகம் அற்றது" என கூறினார்.

TAGGED:

சி பா ஆதித்தனார் நினைவு நாள்
TAMIL NADU CONGRESS
THIRUNAVUKKARASAR
CONGRESS VS DMK
ADITHANAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.