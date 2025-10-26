ETV Bharat / state

'ஒவ்வொரு கட்சி தலைவருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கிறது..' விஜய் மீதான விமர்சனம் குறித்து தங்கபாலு கருத்து!

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி தண்ணீர் திறப்பு விவகாரத்தில் செல்வப்பெருந்தகை அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பேசியதால் கூட்டணிக்குள் எந்த குழப்பமும் இல்லை என தங்கபாலு தெரிவித்துள்ளார்.

தங்கபாலு
தங்கபாலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 5:04 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு கட்சி தலைவருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கிறது என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவருமான மரகதம் சந்திரசேகரின் 24 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள அவரின் உருவப்படத்திற்கு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், ''மரகதம் சந்திரசேகர் தலைமையை போற்றுவது காங்கிரஸ் கட்சியின் கடமையாகும். காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் மூத்த தலைவர்கள் நேரு, ராஜீவ் காந்தி, இந்திரா காந்தி காலங்களில் மத்திய அமைச்சராக பணியாற்றிய பெருமை சந்திரசேகர் அவரை சாரும். அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் என பல பதவிகளை அவர் வகித்துள்ளார். காங்கிரஸ் வளர்ச்சிக்காக கட்சி மட்டத்திலும், ஆட்சியிலும் அவர் ஆற்றிய பணிகள் இந்திய நாட்டிற்கு புகழ் சேர்க்கும்'' என கூறினார்.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி தண்ணீர் திறப்பு விவகாரத்தில் செல்வப்பெருந்தகை அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பேசியதால் கூட்டணிக்குள் குழப்பமா? என்ற கேள்விக்கு, ''சில சில பிரச்சனைகளை பெரிதாக்குவது அவசியமா? என்று எண்ண வேண்டும். கூட்டணி சம்பந்தமாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை எடுக்கும் முடிவை ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர்மட்ட குழுவான செயற்குழுவில் இருப்பவர்களுக்கு தான் கூட்டணி பற்றி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. தற்போது நாங்கள் நல்ல கூட்டணியில் உள்ளோம், ஆகவே இதைப்பற்றி மேலும் சொல்ல எதுவும் இல்லை'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: உயிரிழந்த 41 குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்கும் விஜய் - கரூர் செல்லாததற்கு காரணம் என்ன?

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினை விஜய் நேரில் சந்திக்காமல் மாமல்லபுரத்திற்கு அழைத்து சந்திப்பது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது குறித்த கேள்விக்கு, ''எங்கள் கட்சியை பொறுத்தவரை கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் அடுத்த நாளே அங்கு சென்று மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்களும் அங்கு வந்து மக்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் அறக்கட்டளை சார்பில் பாதிக்கப்பட்ட 41 பேருக்கும் நிதி வழங்கப்பட்டது.

ஒவ்வொரு கட்சி தலைவருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கிறது, அதை பற்றி கருத்து சொல்ல முடியாது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அங்கு சென்று பார்த்தார். அதே போல ஒவ்வொரு கட்சி தலைவர்களும் சென்று பார்த்தார்கள். ஒவ்வொரு கட்சியினரும் தலைமைக்கு ஏற்ற விஷயங்களை செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு கட்சித் தலைவர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக கையாளுகிறார்கள். மக்கள் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்'' என்றார்.

Last Updated : October 26, 2025 at 5:13 PM IST

TAGGED:

VIJAY
SELVAPERUNTHAGAI
விஜய்
செல்வப்பெருந்தகை
THANGABALU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.