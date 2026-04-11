கோவையில் செந்தில் பாலாஜி தோல்வி அடைவார் - அண்ணாமலை

நல திட்டங்களுக்கான நிதிகளையும் மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டதாக திமுக பொய்யான தகவலை தெரிவித்து வருவதாக அண்ணாமலை குற்றஞ்சாட்டினார்.

கரூர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலந்துக் கொண்ட அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 11, 2026 at 8:06 PM IST

கரூர்: கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வரலாறு காணாத தோல்வி சந்திப்பார் என பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணமாலை கூறியுள்ளார்.

கரூர் வெங்கமேட்டில் அதிமுக வேட்பாளர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது பேசிய அவர், "செந்தில் பாலாஜி அதிமுக-வில் இருந்தபோது, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், செந்தில் பாலாஜியையும், அவரது சகோதரையும் திருடர்கள் என்று பேசி விமர்சித்தார். இப்போது அவர்களை தியாகி என்று பேசுகிறார்.

கரூரில் போட்டியிடுவேன் என்று கூறிய செந்தில் பாலாஜி, புறமுதுகு காட்டி கோவைக்கு ஓடியுள்ளார். அதிமுக வேட்பாளர் கோவை தெற்கில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார். செந்தில் பாலாஜி இந்த முறை வரலாறு காணாத தோல்வியை அங்கு சந்திப்பார். மத்தியிலும், தமிழகத்திலும் இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் தமிழகத்தில் அமைய வேண்டும். மே 4ம் தேதி எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், " திமுக ஒரு தீய சக்தி, அத்துடன் செந்தில் பாலாஜி சேர்ந்ததும், அது இரண்டு மடங்கு கூடுதல் தீய சக்தியாக வளர்ந்து விட்டது. திமுக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில், பாஜக-அதிமுக சேர்ந்தால் 100 நாள் வேலை திட்டத்தை நிறுத்தி விடுவார்கள் என பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். ஆனால், 100 நாள் வேலை திட்டம் தற்போது 125 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்காக 46 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு வழங்கி உள்ளது. வேறு எந்த மாநிலத்திற்கும் இவ்வளவு தொகையை மத்திய அரசு ஒதுக்கவில்லை. தமிழகத்தை விட மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட, பாஜக ஆளும் பீகார் மாநிலத்திற்கு கூட 32 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டது.

தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் நல திட்டங்களுக்கான நிதிகளையும் மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டதாக திமுக பொய் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது. மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு எந்த திட்டத்தையும் நிறுத்தியது இல்லை. ஒரு நாளும் அதை செய்யாது.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் 41 உயிர்கள் பலியானது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. அந்த கூட்டத்தில் விஜய், பத்து ரூபாய் பாலாஜி என்று பாடியவுடன் செருப்பு வீசப்படுகிறது. அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை அதிகாரிகள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் கூட்டி, கழித்து பாருங்கள், யாரும் அவ்வளவு எளிதாக தொகுதி மாறி செல்ல மாட்டார்கள். கரூரில் அவர்களுக்கு பிரச்சனை உள்ளது.

இந்த முறை தீய சக்தி திமுக-வை கரூரிலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று மிக கடினமான வேலையை எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் செய்து வருகிறார். இந்த முறை கரூர் மாவட்டத்தில் நான்கு தொகுதிகளிலும் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெல்ல வேண்டும்.

அரவக்குறிச்சி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இளங்கோ இருந்தாலும், அனைவருமே செந்தில்பாலாஜியின் ஜெராக்ஸ் ஆக தான் இருக்கிறார்கள். கோவை மக்கள் எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி, செந்தில் பாலாஜி எதற்கு கோவை வந்தார் என்பதுதான். கரூரில் தோற்றுவிடுவோம் என்று பயந்து தான் அவர் கோவை வந்துள்ளார்.

அதிமுக-வை, பாஜக செயல்பட விடாது என்று மு.க.ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றார். ஆனால், அதிமுக-வின் தலைமையிலான கூட்டணியில் தான் பாஜக இருக்கிறது. எங்கள் கூட்டணியில் உள்ள அனைவரின் ஒற்றை இலக்கு திமுக-வை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதுதான். நமது கூட்டணி தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கான கூட்டணி.

தமிழகத்தில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லை. சிலிண்டரை தூக்கி வைத்து போராட்டம் செய்தவர்கள் இப்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லை என்பதால் போராட்டத்தையே கைவிட்டு விட்டனர். அரவக்குறிச்சி தொகுதி மக்கள் சாதி, மதத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அரவக்குறிச்சியின் தொகுதி வளர்ச்சிக்காக வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றார்.

