'நான் சாப்பிட வேண்டாமா?' - பேட்டி கொடுத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அண்ணாமலை!
எந்த தொழிலும் செய்யக் கூடாது என கையை கட்டி போட்டு வைத்தால் நான் எப்படி சாப்பிடுவது? என அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : November 13, 2025 at 8:30 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ரயிலில் டிக்கெட் எடுக்காமல் வந்தவர்கள் எல்லாம் ஏழு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். நான் அப்படி எதுவும் சேர்க்கவில்லை என தனது ரியல் எஸ்டேட் தொழில் குறித்து அண்ணாமலை கூறினார்.
கோவை சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் பா.ஜ.க, விவசாயிகள் அணி கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''கோவையில் வரும் 19 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள தென்னிந்திய இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார். இதில், ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இயற்கை விவசாயிகளையும், 50க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளையும் பிரதமர் சந்திகிறார்.
பிரதமர் அவர் தன் நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த விவசாய நிகழ்விற்கு மட்டும் தென்னிந்தியாவிற்கு வருகிறார். 3 மணி நேரம் நடக்கவுள்ள இந்த நிகழ்வு இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் நடைபெற உள்ளது'' என தெரிவித்தார்.
'படித்தவர்கள் குண்டு வைப்பது இதுதான் முதல்முறை'
டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, ''இந்தியாவில் முதல் முறையாக, இந்த சம்பவத்தை படித்தவர்கள் செய்து இருக்கின்றனர். குஜராத்தை சேர்ந்த மருத்துவ குழு ஹைதராபாத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. காஷ்மீர், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம் உட்பட ஐந்து மாநிலங்கள் தொடர்புடைய ஒரு மருத்துவர்கள் குழுவும் பிடிபட்டுள்ளது. மருத்துவர்கள் என்பதால் யாரும் சந்தேக படமாட்டார்கள் என அவர்கள் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளனர்.
டெல்லியை பொறுத்த வரை மூன்று இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு நடத்த வேண்டும். ஏகே 47-ஐ வைத்து பல பேரை சுட வேண்டும் என்பது தான் அவர்கள் திட்டம். முதல் காரில் குண்டுவெடிக்க வைத்து விட்டனர். இரண்டாவது காரை போலீசார் பிடித்து விட்டனர். மூன்றாவது காரை அதிகாரிகள் தேடி வருவதாக சொல்லி இருக்கின்றனர். ஐந்து மாநிலங்களில் இந்த குழுவினருக்கு தொடர்பு இருக்கும் நிலையில், அரசியல் கடந்து இதுபோன்ற சம்பவங்களை அனைத்து அரசியல் கட்சியினரும் எதிர்க்க வேண்டும்'' என கேட்டுக் கொண்டார்.
தமிழ்நாட்டில் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், சேலம், கோவை பகுதிகளில் ஐ.எஸ் ஆதரவாளர்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. முதல்வர் இதில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு பொருளாதாரரீதியாக முன்னணியில் இருக்கும் மாநிலம். ஆகையால் ஆபத்து அதிகம். நமக்கு சர்வதேச எல்லைகள் இலங்கையைத் தவிர எதுவும் இல்லை என்றாலும், நாம் கவனத்தில் இருக்க வேண்டியது அவசியம்'' என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: சிறுக சிறுக 1,200 கிராம் தங்கம்.. ஊதியம் கொடுத்த ஓனருக்கே விபூதி! 'மாஸ்டர் மைண்ட்' கைது!
'நான் எப்படி சாப்பிடுவேன்?'
கர்நாடகாவில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை, ''நான் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வதில் என்ன தவறு? என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன். நான் தொழில் செய்கிறேன், யாரையும் அடித்துப் பிடுங்கவில்லை. நான் எந்த தொழிலும் செய்யக் கூடாது என கையை கட்டி போட்டு வைத்தால் நான் எப்படி சாப்பிடுவேன். என் குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவேன்?, குழந்தைகளை எப்படி படிக்க வைப்பேன்? என் காருக்கு எப்படி டீசல் போடுவேன்? செய்யும் வேலைகளில் தவறு இருந்தால் சொல்லலாம், ஆனால் எந்த தொழிலும் செய்யக் கூடாது என சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை. ரயிலில் டிக்கெட் எடுக்காமல் வந்தவர்கள் எல்லாம் ஏழு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். நான் அப்படி எதுவும் சேர்க்கவில்லை. முதல்வர் என்ன தொழில் செய்கிறார்? அவருக்கு பணம் எங்கிருந்து வருகின்றது?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
'இப்பொழுதும் ஆட்டுக்குட்டி விற்கிறோம்'
செலவுகளை நண்பர்கள் தான் பார்த்துக் கொண்டார்கள் என தெரிவித்த உங்களுக்கு, முதலீடு செய்ய பணம் எப்படி கிடைத்தது? என்ற கேள்விக்கு, ''5 லட்ச ரூபாய் பங்கு தொகையாக தொழிலில் போட கூட முடியாத நிலையிலா நான் இருக்கிறேன்? என் மனைவி வேலை செய்கிறார், நான் விவசாயம் செய்கிறேன். 10 ஆண்டுகள் காவல் துறையில் பணியாற்றி கையிருப்பில் பணம் வைத்திருக்கிறேன். எனது அப்பா, அம்மா விவசாயத்தில் இருக்கின்றனர், இப்பொழுதும் ஆட்டுக்குட்டி விற்பனை செய்கிறோம்.'' என்றார்.
பீகார் தேர்தலை குறித்து பேசிய அவர், ''பீகாரில் என்டிஏ ஜெயித்து விடும். பீகாரை போல தமிழகத்தில் நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். பிரசாந்த் கிஷோருக்கு மக்கள் எப்படி வாய்ப்பு கொடுக்கின்றனர்? என்பதை பார்க்க வேண்டும். பீகாரில் அதிகப்படியான எம்எல்ஏக்களை பாஜக வெல்லும்'' என தெரிவித்தார்.