நூறாண்டை நெருங்கும் பழமை வாய்ந்த அரசுப் பள்ளி: ரூ.65 லட்சம் நிதியுதவி அளித்த முன்னாள் மாணவர்
தான் படித்த பள்ளிக்கு நிதி உதவி வழங்கிய முன்னாள் மாணவர் வாஞ்சிநாதனை பள்ளி நிர்வாகத்தினர், பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவினர் மற்றும் கிராம பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பாராட்டினர்.
Published : October 5, 2026 at 8:31 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் நூற்றாண்டு காணப் போகும் பழமை வாய்ந்த அரசுப் பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர் ஒருவர், அப்பள்ளியின் வசதியை மேம்படுத்துவதற்காக தனது சொந்தப் பணத்தில் இருந்து ரூ.65 லட்சத்தை நிதியுதவியாக அளித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆம்பலாப்பட்டு இலுப்பை தோப்பு கிராமத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. 1930-ம் ஆண்டு ஒரு சிறிய திண்ணைப் பள்ளியாக தொடங்கப்பட்ட இது, உயர்நிலைப் பள்ளியாக மாறி, தற்போது மேல்நிலைப்பள்ளியாக செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 9 தசாப்தங்களாக இப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வி சேவையை இப்பள்ளி வழங்கியுள்ளது.
இப்பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவரான வாஞ்சிநாதன் (42) என்பவர், தற்போது சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வரும் தொழிலதிபராக உள்ளார். இவர், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் உள்ள ஆம்பலாப்பட்டு தெற்கு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார்.
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இந்நிலையில், தான் படித்த பள்ளிக்கும், அதிலும் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் எந்த வகையிலாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என வாஞ்சிநாதன் தொடர்ந்து சிந்தித்து வந்தார். அதன்படி, தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக தனது தனது அரசுப் பள்ளியும் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் படித்த பள்ளிக்கு ரூ.65 லட்சம் நிதியுதவி அளித்துள்ளார். இந்த நிதியின் ஒரு பகுதியில், பள்ளிக்கூடத்தின் கலையரங்க மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டு அது நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது.
மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேவையான பேருந்து வசதி, கட்டட வசதி, இருக்கைகள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், ஆய்வுக்கூடம், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இந்த நிதியுதவியில் செய்து தரப்பட உள்ளன.
தான் படித்த பள்ளிக்கு நிதி உதவி வழங்கிய முன்னாள் மாணவர் வாஞ்சிநாதனை பள்ளி நிர்வாகத்தினர், பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவினர் மற்றும் கிராம பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பாராட்டினர்.
இதுகுறித்து அப்பள்ளியில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் ராமலிங்கம் என்பவர் கூறுகையில், "வாஞ்சிநாதன் இப்பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர் ஆவார். கிராமப்புற மாணவர்களும், தனியார் பள்ளி மாணவர்களை போல அனைத்து வசதிகளையும் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த நிதி உதவியை அவர் செய்துள்ளார். அவருக்கு ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என தெரிவித்தார்.