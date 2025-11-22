மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ரணில் விக்ரமசிங்கே தரிசனம்!
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த நிலையில், கோயில் வளாகம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
Published : November 22, 2025 at 1:36 PM IST
மதுரை: இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் நடைபெறும் இலங்கை முன்னாள் அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் இல்ல விழாவில் பங்கேற்பதற்காக இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே இன்று காலை விமானம் மூலம் மதுரை வந்தார். அவருடன் அவரது மனைவி மைத்திரி விக்ரமசிங்கேவும் வந்திருந்தார்.
பின்னர் மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து அவர், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக் கோயிலுக்கு மனைவியுடன் சென்றார். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் ரணில் விக்ரமசிங்கே மற்றும் அவரது மனைவி மைத்திரி விக்ரமசிங்கே ஆகியோருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கிழக்கு பகுதியான அம்மன் சன்னதியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கே மற்றும் அவரது மனைவி மைத்திரி விக்ரமசிங்கே ஆகியோர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அம்மன் சன்னதியிலும் சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதியிலும் சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக அவர்கள் இருவரும் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார். மேலும், ரணில் விக்ரமசிங்கே கோயில் முன்பு நின்று தனது மனைவியுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.
#WATCH | Madurai Tamil Nadu | Former Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe visits Meenakshi Amman Temple pic.twitter.com/m2dnYrh6vI— ANI (@ANI) November 22, 2025
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த நிலையில், கோயில் வளாகத்தை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. காவல் துறையினர் அவர்கள் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்புடன் கோயிலுக்கு உள்ளே அழைத்து சென்றனர்.
தரிசனம் முடித்து விட்டு வெளியே வந்த போது, ரணில் விக்ரமசிங்கேவை சூழ்ந்து கொண்ட செய்தியாளர்கள் கச்சத்தீவு குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், அவர் பதில் ஏதுவும் கூறாமல் காரில் ஏறி சென்று விட்டார்.
தொடர்ந்து சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் நடைபெறும் முன்னாள் இலங்கை அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் இல்ல விழாவில் ரணில் விக்ரமசிங்கே மற்றும் அவரது மனைவி மைத்திரி விக்ரமசிங்கே ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். ஆறுமுகம் தொண்டமான் இல்ல விழாவில் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.