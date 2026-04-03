சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டது உண்மைதான்: ப.தனபால்
கட்சி மீதான விரக்தியில்தான் தன்னுடைய மகன் லோகேஷ் தனபால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்ததாக தனபால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 10:11 PM IST
சென்னை: அதிமுக சார்பாக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டது உண்மைதான் என அக்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் சபாநாயகருமான ப.தனபால் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத்தின் முன்னாள் சபாநாயகரும், தற்போதைய அவிநாசி (தனி) தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பா. தனபாலுக்கு 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட அதிமுக-வில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "எம்ஜிஆர் அவர்கள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எனும் இயக்கத்தை தொடங்கிய 1972 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நான் என்னை இந்த இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கழகப் பணியாற்றி வருகிறேன்.
எம்ஜிஆர் அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் 1977-80, 1980-84 மற்றும் 1985-88 என தொடர்ந்து மூன்று முறை தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக திறம்பட பணியாற்றி இருக்கிறேன்.
எம்ஜிஆர் அவர்களின் மறைவிற்கு பின்பு, மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களை தலைவராக ஏற்று கொண்டு செயல்பட்டேன் . 2001-2006, 2011-2016, 2016-2021 2021-2026 2001-2006 தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இந்த காலகட்டத்தில், ஆதி திராவிடர் நலன், உணவு, கூட்டுறவு போன்ற துறைகளுக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் என்னை அமைச்சராக நியமித்தார்கள்.
2011 ஆம் ஆண்டு என்னை பேரவைத் துணைத் தலைவராக்கிய ஜெயலலிதா 2012 ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தலைவர் பொறுப்பினை எனக்கு வழங்கினார்கள். 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக பேரவைத் தலைவர் பொறுப்பினை அவர் எனக்கு வழங்கினார். கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தவன் நான்.
இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, நீண்ட நாட்கள் பேரவைத் தலைவர் பதவியை வகித்தவன் என்ற பெருமையை எனக்கு ஜெயலலிதா வழங்கினார். இதனை நினைக்கும்போது எனது நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது.
அறிக்கை! pic.twitter.com/8DZVRhHtKQ— P Dhanapal (@PDhanapaloffcl) April 3, 2026
இந்தச் சூழ்நிலையில், கடந்த ஆறு மாத காலமாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் என்னை கழகத்தின் சார்பில் யாரும் வந்து பார்க்கவோ, தொலைபேசி மூலம் விசாரிக்கவோ இல்லை. இந்தத் தருணத்தில், 1988 ஆம் ஆண்டு எனக்கு விபத்து காரணமாக கால் முறிவு ஏற்பட்டபோது சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து எனக்குத் தேவையான முதலுதவியை அளித்து என்னை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த ஜெயலலிதாவை நினைத்துப் பார்த்தேன். என் கண்களில் நீர் ததும்புகிறது. அந்தத் தாயின் கருணைக்கு என்னுடைய கோடானகோடி நன்றிகள். தாயில்லாத நிலையை நான் இப்போது உணர்கிறேன்.
வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட நான் வாய்ப்பு கேட்டேன் என்பது உண்மை. ஆனால், எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. இதில் எனக்கு வருத்தம் ஏதுமில்லை. உடல் நலம் குன்றியிருக்கும் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை என்பதுதான் எனக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. இதனால் ஏற்பட்ட விரக்தியில்தான் என்னுடைய மகன் லோகேஷ் தனபால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து, தற்போது ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். என்னைப் பொறுத்த வரையில், எனக்கு ஆதியும், அந்தமும் அதிமுகதான்" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.