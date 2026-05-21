அதிமுக-வில் இருந்து விலகினார் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் - தவெக-வில் இணைய போகிறாரா?

"அடித்தட்டு மக்களை, பட்டியலின மக்களை தூக்கிவிட வேண்டும் என முதலமைச்சர் நினைக்கிறார். இதன் அடிப்படையிலேயே அதிக பட்டியலினத்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டு உள்ளது" என முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் கூறியுள்ளார்.

தவெக அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 4:27 PM IST

சென்னை: அதிமுக-வில் இருந்து விலகியதாக முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் அறிவித்திருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தவெக-வில் இணையும் எண்ணம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, கிண்டி மக்கள் மாளிகையில் இன்று (மே 21) புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் விழா நடைபெற்றது. முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர், புதிய அமைச்சர்கள் 23 பேருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இதில், ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்ற எம்எல்ஏ லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அமைச்சராக பதவியேற்றார். இவர், முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலின் மகன் ஆவார். இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய தனபால், "அனைத்து மக்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் சமமாக பார்க்கிறார். அடித்தட்டு மக்களை, பட்டியலின மக்களை தூக்கிவிட வேண்டும் என அவர் நினைக்கிறார். இதன் அடிப்படையிலேயே அதிக பட்டியலினத்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டு உள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதிமுக-வில் இருந்து வருத்தத்தோடு விலகி உள்ளேன். உடல்நிலையை கவனிக்க இருக்கிறேன். மகன் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், இனி அரசியலை கவனிப்பார். தவெக-வில் இணையும் எண்ணம் இல்லை. உடல் நிலை சரியில்லாததால், அந்த கட்சியில் நான் இணைவதில் அவர்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை.

மகன் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அமைச்சர் ஆகியிருப்பது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கியதைப் போல் என் மகனுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளார். இதை பயன்படுத்தி, நேர்மையாக இருந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்" என்றார்.

முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் அதிமுக-வில் இருந்து விலகி இருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சமீபத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அதிமுக-வில் இருந்து விலகியதாக அறிவித்தார். தேர்தலுக்கு பின் அக் கட்சியில் அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற நிகழ்வுகளைக் காரணமாக கூறி அவர் தன்னுடைய விலகலை அறிவித்தார். இவரின் வெளியேற்றத்தின் சூடு தணிவதற்குள், தற்போது தனபாலும் தன்னுடைய விலகலை அறிவித்துள்ளார்.

அதிமுக-வில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்தவர்கள் தனபால் மற்றும் அவரது மகன் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன். ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் இவர்களுக்கு அதிமுக சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், அதிமுக-வில் இருந்து விலகி தவெக-வில் இணைந்தார். தற்போது அவருக்கு வணிக வரி மற்றும் பத்திரப் பதிவுத் துறை அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

