சென்னையில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பின் சந்தித்து கொண்ட முன்னாள் மாணவர்கள் - பள்ளி நினைவுகளை பகிர்ந்து நெகிழ்ச்சி

நவரச நாயகன் நடிகர் கார்த்திக் தங்களுடன் பயின்றதாகவும், பிரபல நடிகனின் மகன் என்ற எந்தவித தலைகனமும் இல்லாமல் சக மாணவர்களுடன் அவர் நட்பாக பழகியதாகவும் அவருடன் படித்த மாணவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

சென்னையில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பின் சந்தித்து கொண்ட முன்னாள் மாணவர்கள்
சென்னையில் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சந்தித்து கொண்ட முன்னாள் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பிரபல செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளியில் 1976 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் வகுப்பு படித்த மாணவர்கள் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்து கொண்டனர்.

சாந்தோம் பகுதியில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த செயின்ட் பீட்ஸ் (St.Bede's Anglo Indian higher secondary School) மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 1907 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த பள்ளி சென்னையில் மிகவும் பிரபலமான பள்ளிகளில் ஒன்று. இந்தப் பள்ளியில் 1976 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் வகுப்பு பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது. சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன்னுடன் பயின்ற சக தோழர்களை சந்தித்த முன்னாள் மாணவர்கள், அவர்களின் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து மகிழ்ந்தனர்.

கிட்டத்தட்ட 65 வயதை கடந்த 60 முன்னாள் மாணவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். குறிப்பாக 1976 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியராக பணியாற்றி இவர்களுக்கு பாடம் கற்பித்த ஐந்து ஆசிரியர்கள் இந்த முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் 50 ஆம் ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், ஒரே நிறத்திலான ஆடைகளை அணிந்து கலந்து கொண்டனர். மேலும் அவர்களது பள்ளிப்பருவத்தில் இருந்த திறமைகளை நினைவுகூரும் வகையில் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி பாடல்களை பாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் மாணவர்களில் பலர் வெளிநாடுகளில் குடியேறிவிட்டனர். இந்த முன்னாள் மாணவர்களின் சந்திப்புக்காகவே சிலர் வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர். இவர்களில் பலர் பேராசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், அரசு உயர் அதிகாரிகள், கல்லூரி முதல்வர்கள், வழக்கறிஞர்கள் என பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த விளங்குகின்றனர். முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட அனைவரும், தங்களுக்கு பாடம் கற்பித்த முன்னாள் ஆசிரியர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளையும், தாங்கள் பயின்ற பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக ரூபாய் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையையும் அன்பளிப்பாகவும் வழங்கினர்.

முன்னாள் மாணவர் சந்தி்ப்பு நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னாள் மாணவரும், சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியின் முதல்வருமான முரளிதரன் பேசுகையில், ”1965 முதல் 1976 வரை இந்த இந்தப் பள்ளியில் படித்தேன். கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்கு பின் உடன் பயின்ற சக மாணவர்களை சந்திக்கும் போது மனதுக்குள் ஒரு குதூகலம் ஏற்படுகிறது. அதே வேளையில் எங்களுடன் சுமார் 140 மாணவர்கள் பயின்ற நிலையில், அதில் 35 பேர் இன்று இந்த உலகில் இல்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது. சாதி, மத வேறுபாடு இன்றி ஏழை, பணக்கார வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைவரும் நட்புடன் இந்த பள்ளியில் படித்தோம். அதே பழைய நட்புடன் இன்று மீண்டும் எங்களின் 65 வயதில் பழகுவது மகிழ்ச்சியை தருகிறது” என தெரிவித்தார்.

இதேபோல் முன்னாள் மாணவரும், ஓய்வுப் பெற்ற ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரியுமான எல்வின் சம்சன் கூறுகையில், ”இந்த சந்திப்புக்காக ஒன்றரை ஆண்டுகள் திட்டமிடப்பட்டது. இணையதள வளர்ச்சியால் எங்களின் சந்திப்பு சாத்தியமானது. நாங்கள் பயின்ற காலத்தில் ஆசிரியர்களின் மீது ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை இருந்தது. ஆனால் தற்போது பயிலும் மாணவர்களிடம், ஆசிரியர், பெற்றோர்கள் மீதான மரியாதை குறைந்துள்ளது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கண்டிப்புடன் வளர்க்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.

முன்னாள் மாணவரும், வெஸ்ட் வெர்ஜினியா (அமெரிக்கா) பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியருமான கோபாலகிருஷ்ணன் பாஸ்கரன் பேசுகையில், ”மறைந்த முத்துராமனின் மகன் நவரச நாயகன் நடிகர் கார்த்திக் எங்களுடன் படித்தார். நடிகர் கார்த்திக் பள்ளிப் பருவத்தில் பிரபல நடிகனின் மகன் என்ற எந்தவித தலைகனமும் இல்லாமல் சக மாணவனிடமும், மற்றவர்களிடம் கணிவுடனும், அன்பாகவும் நடந்து கொள்வார்.

எங்களைப் போன்ற மாணவர்கள் சமூகத்தில் சிறந்து விளங்க காரணமாக இருந்தது இந்த பள்ளி தான். இந்த பள்ளிக்காக நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்” என தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்விற்கு நடிகர் கார்த்திக்கை அவருடன் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் அழைத்ததாகவும், ஆனால் வேலைப்பளு காரணமாக வரவில்லை என தெரிவித்தனர்.

