இந்தியாவின் ‘இரும்பு பெண்மணி’ இந்திரா காந்தி - ஓர் சகாப்தம்!
சுதந்திர இந்தியாவில் நேருவுக்கு பிறகு அதிக ஆண்டுகள் பிரதமராக பதவி வகித்த இந்திரா காந்தியின் நினைவு தின சிறப்பு தொகுப்பு!
Published : October 31, 2025 at 7:00 AM IST
உலகளவில் இன்று எத்தனையோ பெண்கள் அரசியலில் இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவருக்கும் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் இந்திரா காந்தி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. தேசப்பற்று, சேவை, தைரியம், வீரம் என அனைத்தையும் ஒருசேர தனக்குள் கலவையாக கொண்டு செயல்பட்டவர் அவர். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரின் மகளாக இருந்தாலும் தனது தனித்திறமை மற்றும் அசாத்தியமான செயல்பாடுகளால நாட்டு மக்களிடையே நன்கு அறியப்பட்டவர். இவர் பிரதமராக பதவி வகித்த காலங்களில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து இந்தியாவின் ‘இரும்பு பெண்மணி’ என்ற பெயரை பெற்றார்.
என்னதான் இவருடைய செயல்பாடுகள் இவரை இரும்பு பெண்மணியாக காட்டினாலும், பெண்ணிய ஒடுக்குமுறை, கல்வியின்மை, சாதிய பாடுபாடு போன்ற அனைத்தையும் தனது கல்வி, காதல் திருமணம் போன்றவற்றின் மூலம் உடைத்துக் காட்டி நாட்டிற்கே முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தவர். எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டாரோ அதே அளவிற்கு இவருக்கு எதிர்ப்புகளும் இருந்தன. அதன் காரணமாக தனது மெய்க்காவலர்களாலேயே சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட இந்திரா காந்தியின் நினைவு தினம் இன்று.
இந்திராவின் சுதந்திர தாகம்!
1917ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19 ஆம் தேதி நேரு - கமலா தம்பதியருக்கு மகளாக பிறந்தவர் இந்திரா பிரியதர்ஷினி. தாத்தா மோதிலால் நேரு, அப்பா ஜவஹர்லால் நேரு வழிவந்த இந்திரா காந்தியின் ரத்தத்திலும் சுதந்திர வேட்கை தணியாமல் இருந்தது. சிறுவயதிலேயே சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்ட இவர், கடைநிலை போராட்டக்காரர்களுடன் இணைந்து பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார். அதனாலேயே மகாத்மா காந்திக்கு மிகவும் பிரியமானவராக அறியப்பட்டார்.
இந்திரா தமது இளமைக் காலத்தில் 1930 ஆம் ஆண்டு வானர் சேனாவை நிறுவி, சுதந்திரத்திற்காக போராடினார். தனது மேற்படிப்பிற்காக ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சென்றவர், அங்கும் இந்தியர்களை ஒன்றிணைத்து இந்திய சுதந்திரம் குறித்து பல்வேறு கூட்டங்களை முன்மொழிந்தார். படிப்பை முடித்துவிட்டு இந்தியாவிற்கு திரும்பிய அச்சமயம், இங்கு சுதந்திர போராட்டம் உச்சம் அடைந்து கொண்டிருந்தது. தன்னை தீவிரமாக போராட்டங்களில் ஈடுபடுத்திக்கொண்ட இந்திரா, 1942ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அப்போது அவருக்கு திருமணமாகி இருந்தது.
பெரோஸுடனான காதல்!
குஜராத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர் ஃபெரோஸ் கான். இவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர், அரசியல்வாதி மற்றும் பத்திரிகையாளர் என பன்முகங்களைக் கொண்டவர். 1930 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட கமலா நேரு மயக்கமடைந்தபோது இந்திராவுக்கு ஃபெரோஸ் உதவினார். அங்கு கிடைத்த அறிமுகமானது லண்டனுக்கு மேற்படிப்புக்காக சென்றபோது நட்பாக மாறியது. சுமார் 3 வருடங்கள் நல்ல நண்பர்களாக இருந்த இருவருக்குமிடையே மெல்ல காதல் மலர ஆரம்பித்தது. 1933ஆம் ஆண்டு ஃபெரோஸ் முதலில் தனது காதலை இந்திராவிடம் வெளிப்படுத்த, அப்போது வெறும் 16 வயதாக இருந்த இந்திரா அந்த காதலை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கியுள்ளார்.
ஆனால் உடல்நல குறைபாட்டால் இங்கிலாந்தில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருந்த கமலா நேருவுக்கு உதவியாக இருந்த ஃபெரோஸ், அவருடைய மனதிலும் இடம்பிடித்தார். 1936ஆம் ஆண்டு கமலா மறைவுக்கு பிறகு, தனக்கு ஆறுதலாக இருந்த ஃபெரோஸ் மீது இந்திராவுக்கு காதல் வளரவே, 1942ஆம் ஆண்டு தனது 25வது வயதில் இந்திரா அவரை திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணமாகி சில மாதங்களிலேயே ‘வெள்ளையனே வெளியேறு’ இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். 6 மாத சிறை வாழ்க்கைக்கு பின்னரே இவர்களது இல்லற வாழ்க்கை தொடங்கியது. இந்த தம்பதிக்கு ராஜீவ் (1944) மற்றும் சஞ்சய் (1946) என இரு மகன்கள் பிறந்தனர்.
இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர்!
1947ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைய முதல் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜவஹர்லால் நேரு. இவருடைய ஒரே வாரிசான இந்திரா, சிறுவயதிலிருந்தே தந்தைக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர். சுதந்திர போராட்டத்தின்போது, சிறைக்குச் சென்ற நேரு, அங்கிருந்து தனது மகள் இந்திராவுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் உலக புகழ்பெற்றவை. அம்மா நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததால் இந்திரா தனது பெரும்பாலான நேரத்தை தந்தையுடன்தான் செலவழித்தார். அந்த பிணைப்பும், மரியாதையும் திருமணத்திற்கு பின்னும் தொடர்ந்தது. பிரதமராக தனது தந்தை நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு எடுத்த ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் உடனிருந்து கவனித்து கற்றுக்கொண்டார் இந்திரா.
1960ஆம் ஆண்டு தனது கணவர் ஃபெரோஸ் காந்தி மாரடைப்பால் உயிரிழக்க, அடுத்த நான்கே ஆண்டுகளில் நேருவும் காலமானார். அதுவரை குடும்ப வாழ்க்கையில் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்துவந்த இந்திரா அதன்பிறகு அரசியலிலும் ஆர்வம்காட்ட ஆரம்பித்தார். நேருவின் மறைவுக்கு பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட, அவருடைய அமைச்சரவையில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அதற்கு முன்பே காங்கிரஸில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துவந்த இந்திரா, 1967ஆம் ஆண்டு பிரதமராக அரியணையில் அமர்ந்தார்.
காமராசர் மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் வழிகாட்டுதல்
தந்தை நேரு கிட்டத்தட்ட 2 தசாப்தங்கள் பிரதமராக இருந்தபோதிலும், இந்திராவை பிரதமராக்கிய பெருமை காமராசர் மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரியையே சேரும். அதற்கு முன்பே சாஸ்திரியின் அறிவுரையின்படிதான் அமைச்சராக பதவி வகித்தார். சாஸ்திரியின் மறைவுக்கு பிறகு காமராசர் இந்திராவுக்கு முழு ஆதராவாக செயல்பட்டார். இந்திரா பிரதமராவதற்கு மொரார்ஜி தேசாய் உள்ளிட்ட பல மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதிலும், அவை அனைத்தையும் தாண்டி, இவரை பிரதமராக அமரவைத்தார் காமராசர். அவர் இந்திரா மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண்போகவில்லை.
இந்திரா காந்தியின் சிறப்பாக செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆட்சியின் காரணமாகவே 1967, 1971 மற்றும் 1980 ஆகிய தேர்தல்களில் வெற்றிபெற்று மூன்று முறை பிரதமராக பதவி வகித்தார்.
இவர் பிரதமராக பதவிவகித்த காலத்தில், தனது அதிகாரத்தை அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்பாக செயல்படுத்தினார். இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான புரட்சியை திறம்பட கையாண்ட பெருமை இவரை சேரும். அதேபோல், 1965 ஆம் ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போரின்போது காஷ்மீருக்கு சென்று ராணுவ வீரர்களை நேரில் சந்தித்து ஊக்கமளித்தார். பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லும் விதமாக வங்கிகளை தேசியமயமாக்கினார். மன்னர்களுக்கு மானியம் வழங்குவதை நிறுத்தினார். நில சீர்திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தார். பசுமை புரட்சியை முன்னெடுத்தார். சிக்கிம் பகுதியை இந்தியாவோடு இணைத்தார்.
இந்தியாவின் இரும்பு பெண்மணி!
இவை அனைத்திற்கும் மேலாக இந்திரா காந்தி உலகளவில் பேசப்பட்டதற்கு காரணமாக அமைந்தது வங்கதேசம் என்ற நாட்டின் உருவாக்கம். இந்தியா, பாகிஸ்தான் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு, வங்க தேசத்தை பாகிஸ்தான் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டது. இந்த பிரச்சினையில் நேரடியாக தலையிட்டார் இந்திரா காந்தி. 1971ஆம் ஆண்டு இதனால் அங்கு போர்மூண்டது. அப்போது அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ரிச்சர்ட் நிக்சனை நேரில் சந்தித்து இப்பிரச்சினை குறித்து பேசினார். அவருடனான உறவு சரியாக இல்லாத நிலையில், இந்தியா அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தி, நமது நாட்டின் பலத்தை நிரூபித்தது. இதுவே வங்கதேசம் என்ற நாடு உருவாக காரணமாக அமைந்தது. மேலும் இந்தியா ஒரு அணு ஆயுத பலம் மிகுந்த நாடு என்பதை உலக நாடுகளின் மனதில் பதிய செய்தது இச்சம்பவம்.
இந்தியாவின் முன்னேற்றத்துக்காக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்ட பிரதமராக இந்திரா காந்தி பார்க்கப்பட்டாலும், மக்கள் மத்தியில் இவர்மீது அதிருப்தி ஏற்படுத்தும் விதமாக அமைந்தது 1975ஆம் ஆண்டு தேர்தல். ரேபரலி தொகுதியில் இந்திராவின் வெற்றி செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதும், நாடு முழுவதும் அவசர நிலை பிரகடனத்தை அமல்படுத்தினார். இதனால் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இருப்பினும், இந்த சூழலை எதிர்கொள்ளும் மன தைரியமும் துணிச்சலும் இந்திராவுக்கு இருந்தது. அவசர நிலை பிரகடனத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டு தேர்தலை எதிர்கொண்டார். ஆனாலும் 1977இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு படுதோல்வியை சந்தித்தார். அதன்பிறகு நாட்டு மக்களிடம் இழந்த மதிப்பை மூன்றே ஆண்டுகளில் மீண்டும் சம்பாதித்து 1980ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மையாக தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்று காங்கிரஸ் ஆட்சியமைத்தது. மீண்டும் பிரதமரானார் இந்திரா காந்தி.
ஆபரேஷன் ‘புளூஸ்டார்’!
இந்த தேர்தலில் இந்திரா காந்தி வெற்றிபெற்றாலும் பலர் இவருக்கு எதிராக திரும்பியிருந்தனர். குறிப்பாக, பஞ்சாப் சீக்கியர்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். இந்த இயக்கம் வளரத் தொடங்கியதுடன் நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஆட்சிக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக ‘புளூஸ்டார்’ என்ற பெயரில் ஆபரேஷன் ஒன்றை கொண்டு வந்தார். 1984 ஆம் ஆண்டு அமிர்தசரஸில் உள்ள பொற்கோயிலில் ஆயுதங்களை குவித்து, ராணுவத்தினர் உள்ளே புகுந்து சீக்கியர்களை ஒடுக்கியது. இதன் மூலம் சீக்கிய தீவிரவாதம் முடிவுக்கு வந்தாலும், அவர்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்தார் இந்திரா காந்தி. இதுவே அவருடைய முடிவுக்கும் காரணமாக அமைந்தது.
இந்திரா காந்தியின் பாதுகாவலர்கள் சீக்கியர்கள். இவர்களால் இந்திராவின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக உளவுத்துறை முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தது. ஆனால் மதத்தை காரணம்காட்டி ஒருபோதும் தனது பாதுகாவலர்களை மாற்றமாட்டேன் என அவர் திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார். 1984ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 31ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில், ஐரிஷ் தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு ஆவணப்படத்திற்காக பேட்டியளிக்க தோட்டத்திற்கு வந்தபோது, அதே மெய்க்காவலர்கள்தான் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்திரா காந்தியின் படுகொலைக்கு பிறகு, 1000க்கும் மேற்பட்ட சீக்கியர்கள் டெல்லியில் கொல்லப்பட்டதாக இன்றும் சொல்லப்படுகிறது.
சுதந்திரம், அரசியல் என தனது வாழ்க்கையையே நாட்டிற்காக அர்ப்பணித்துக்கொண்ட இவர், நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக தனது 66வது வயதில் உயிரையும் கொடுத்தார். இந்திராகாந்தி உண்மையில் ஒரு ‘இரும்பு பெண்மணி’தான்!