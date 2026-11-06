EXCLUSIVE: சீமானை எதிர்த்து அம்பையில் போட்டியா? அதிரடி கேள்விகளுக்கு தடாலடி பதிலளித்த வெள்ளத்துரை!
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை தான் என்பதை நிரூபிக்கும் தேர்தலாக வரும் இடைத்தேர்தல் இருக்கும் என வெள்ளத்துரை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 6:54 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் தான் போட்டியிடுவது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியே இறுதி முடிவு எடுப்பார் என அதிமுகவில் இணைந்த ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரி, 'என்கவுன்ட்டர் ஸ்பெசலிஸ்ட்' வெள்ளத்துரை தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இசக்கி சுப்பையா, வெற்றி பெற்ற பின் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். எனவே அங்கு இடைத்தேர்தல் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக அறிவித்துள்ளதால் இடைத்தேர்தல் களம் தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்பே சூடுபிடித்துள்ளது.
குறிப்பாக அதிமுக, திமுக ஆதரவோடு சீமான் பொது வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளததாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அதே சமயம் அதிக வாக்கு வங்கிகள் கொண்ட திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் குறைந்த வாக்கு வங்கிக் கொண்ட சீமான் கட்சியை பொது வேட்பாளராக நிறுத்த முன் வராது எனவும் பேசப்படுகிறது.
மேலும் திமுக அதிமுக சார்பில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வேட்பாளர்களை களமிறக்கும் முயற்சியும் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக காவல் துறையில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளராக (ASP) பணி புரிந்து ஓய்வு பெற்ற என்கவுன்ட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வெள்ளத்துரை சசிகலாவின் கட்சியில் இருந்து விலகி, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுகவில் இணைந்தார்.
காவல் துறையில் பணியில் இருந்த போது ரவுடிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தவர் வெள்ளத்துரை. குறிப்பாக 10-க்கும் மேற்பட்ட என்கவுன்ட்டர் செய்து தமிழக காவல் துறையில் கவனிக்கத்தக்க அதிகாரியாக பணிபுரிந்தவர். ஓய்வுக்கு பிறகு இவரின் அரசியல் வருகை சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.
வெள்ளத்துரை பணியில் இருந்த போது அவரது மனைவி ராணி ரஞ்சிதம் டி.டி.வி. தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.
இந்த நிலையில், வெள்ளத்துரை கட்சியில் இணைந்த ஒரு சில மணி நேரங்களிலேயே அவர் அதிமுக சார்பில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடப் போவதாக தகவல்கள் கசிந்தன. சமூக வலைத்தளங்களிலும் இந்த தகவல் தீயாகப் பரவி வருகிறது. இதனால் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் மேலும் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில் என்கவுன்ட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வெள்ளத்துரையை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் நேர்காணல் கண்டோம். அப்போது அவரிடம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்தும், சசிகலா கட்சியில் இருந்து விலகியதன் பின்னணி உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அவர் நமக்கு அளித்த பதில்கள் வருமாறு;
கேள்வி: ஓய்வுக்கு பின் சசிகலா கட்சியில் சேர்ந்தீர்கள். இப்போது அதிமுகவில் இணைந்துள்ளீர்கள். உங்கள் அரசியல் பயணம் குறித்து சொல்லுங்கள்?
பதில்: நான் எம்ஜிஆரின் ரசிகன். அவரது கொள்கைகள் பிடிக்கும். சினிமாவை போல மக்களின் நலன் மீது எம்.ஜி.ஆர் அக்கறை கொண்டிருந்தார். நான் காவல் துறையில் பணியில் இருந்த போது ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தார். அவரது நடவடிக்கையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். எனவே ஜெயலலிதாவுடன் சசிகலா இருந்த காரணத்தால் ஓய்வுக்கு பிறகு அவருடைய கட்சியில் சேர்ந்தேன். ஆனால் பின்னாளில் சசிகலாவின் கொள்கைகள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. அதனால் அவர் கட்சியில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தேன்.
கேள்வி: சசிகலா உடன் உங்களுக்கு ஏதேனும் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டதா?
பதில்: சசிகலாவுடன் எனக்கு எந்த மன கசப்பும் இல்லை. எனக்கு பிடிக்கவில்லை, அதனால் தான் வெளியே வந்து விட்டேன். அரசியலில் சசிகலாவின் நகர்வு என்பது அவரது தனிப்பட்ட விஷயம். அது குறித்து நான் பேச விரும்பவில்லை.
கேள்வி: அதிமுகவில் உங்கள் அரசியல் பயணம் எப்படி இருக்கும்?
பதில்: அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ன சொல்கிறாரோ, அதன்படி நடந்து கொள்வேன்.
கேள்வி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நீங்கள் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடப் போவதாக தகவல் வருகிறதே? அது உண்மை தானா?
பதில்: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுகிறேனா? என்பது கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு. இதுவரை அப்படி எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதில் பொதுச் செயலாளர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். உண்மை என்ன என்று தெரியாமல் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் இது போன்ற தகவலை பரப்புகிறார்கள். இதில் 100% உண்மை இல்லை.
கேள்வி: ஒருவேளை கட்சி தலைமை உங்களை நிறுத்தினால் நீங்கள் போட்டியிடுவீர்களா?
பதில்: கட்சியின் மேலிட உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுவேன். எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னால் நான் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடுவேன். ஏற்கனவே எனது மனைவி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். எனவே ஒருவேளை நான் போட்டியிட கட்சி வாய்ப்பு வழங்கினால், என் மனைவியின் தேர்தல் அனுபவம் எனக்கு கூடுதல் உத்வேகம் அளிக்கும்.
கேள்வி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இசக்கி சுப்பையா அசுர பலத்தோடு இருக்கிறார், அதை மீறி அதிமுகவால் வெற்றி பெற முடியுமா?
பதில்: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் இசக்கி சுப்பையா அசுரபலமாக இருப்பதற்கு மூல காரணமே அதிமுக தான். அதனால், அவர் அசுர பலமாக இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது. அவருக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இருந்தால் 2 முதல் 3 சதவீதம் ஓட்டுகள் மட்டுமே இருக்கும்.
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அவர் வாங்கிய 40% ஓட்டும் அதிமுகவுக்கும், இரட்டை இலைக்கும், எம்ஜிஆருக்கும் விழுந்த ஓட்டுகள் தான். தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு ஓட்டு யாரும் போடுவதில்லை. அப்படி தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்கிறது என்றால் அவர் சுயேட்சையாக நின்று வெற்றி பெற்று இருக்கலாம்.
கேள்வி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற குறுகிய காலத்தில் இசக்கி சுப்பையா கட்சி மாறியதை மக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள்?
பதில்: தாங்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் சரியாக இல்லை என்றால் மக்கள் வெட்கப்படுவார்கள். தவறான ஆளை தேர்ந்து எடுத்து விட்டமோ என்று நினைப்பார்கள். அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அந்த நிலைமை தான் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
கேள்வி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் சீமான் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார். இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் சீமான் போட்டியிடுவதில் தப்பில்லை. ஜனநாயகத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம். மக்கள் தான் இதில் நீதிபதிகள். அவர்கள் தான் வேட்பாளர்களின் நடவடிக்கைகளையும் குணங்களையும் அறிந்து தீர்ப்பு வழங்குவார்கள்.
கேள்வி: திமுக, அதிமுக சீமானை பொதுவேட்பாளராக நிறுத்த போவதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது, அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: சீமானை பொது வேட்பாளராக எப்படி நிறுத்துவார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இது எனது தனிப்பட்ட கருத்து. ஏனென்றால் சீமான் ஒட்டுமொத்தமாக எட்டு சதவீத வாக்கு வங்கி வைத்திருந்தார். கடந்த தேர்தலில் அது 4%. அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் மட்டும் அவரது வாக்கு வங்கி குறையவில்லை, 7.80% ஆக உள்ளது. ஆனாலும் 35 சதவீதம் வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சி எப்படி வெறும் ஏழு சதவீதம் வாக்கு வாங்கிக் கொண்ட கட்சியின் வேட்பாளரை பொது வேட்பாளராக நிறுத்தும்.
கேள்வி: அவர் சட்டசபைக்கு போனால் தான் பேசுவார் என்கிறார்கள், ஏன் வேறு யாரும் பேச மாட்டார்களா? அவர் மட்டும்தான் கேள்வி எழுப்புவரா?
பதில்: தமிழகத்தில் சினிமா மோகம் அதிகரித்துள்ளது. சட்டம் ஒழங்கு சரியாக இல்லை. காணாமல் போன 7 வயது சிறுமியை இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதை பற்றி யாரும் கேள்வி கேட்கவில்லை. அரசியலில் யார் போட்டிட போகிறார்கள் என்று தான் பேசுகிறார்கள்.
கேள்வி: அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை தான், இசக்கி சுப்பையாவின் கோட்டை இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் தேர்தலாக இதை பார்க்கிறீர்களா?
பதில்: நூறு சதவீதம் உண்மை. அது யாருடைய தனிப்பட்ட கோட்டையும் கிடையாது" என்றார்.