பிரதமரின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு: தீப்பந்தம் ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற முன்னாள் எம்.பி உள்ளிட்டோர் கைது
பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு மதுராந்தகம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : January 23, 2026 at 1:01 PM IST
செங்கல்பட்டு: பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மதுராந்தகத்தில் தீப்பந்தம் ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி. விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பாஜக - அதிமுக இணைந்துள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டமானது இன்று சென்னையை அடுத்த மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் தே.ஜ கூட்டணியில் உள்ள பாஜக, அதிமுக, அன்புமணி தரப்பு பாமக, அமமுக, தமாகா, புதிய நீதிக்கட்சி, புரட்சி பாரதம், தமமுக உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சி நிர்வாகிகளும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
இந்நிலையில் பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிராக கருப்புக்கொடி காட்டப் போவதாக காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் அறிவித்திருந்தார். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் (100 நாள் வேலைதிட்டம்) தொடர்பாக மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து, பிரதமருக்கு எதிராக கருப்புக்கொடி போராட்டம் நடத்தப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும், 23 ஆம் தேதி பிரதமரின் வருகையின் போது கருப்புக்கொடி காட்டுவதுடன், கருப்பு பலூன்களை பறக்க விடுவது, வாயில் கருப்பு துணி அணிந்து பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் மாநாட்டிற்குள் நுழைவது உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த உள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். மேலும் கட்சித் தொண்டர்கள் தங்களது வீடுகளின் முன்பும் கருப்புக் கொடிகளை பறக்கவிட வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தி இருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: 'ஊழல் படிந்த திமுக அரசுக்கு விடைகொடுக்கும் நேரம் இது' - தமிழகம் வருவதற்கு முன்பு மோடி போட்ட பதிவு
அதன்படி, இன்று பிரதமரின் வருகையையொட்டி, நேற்று இரவே முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்.பி விஸ்வநாதன் தலைமையிலான காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், மதுராந்தகத்தில் தீப்பந்தம் ஏந்தி அணிவகுத்து செல்ல முற்பட்டனர். மேலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களையும் எழுப்பினர். தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் தடுத்து, கைது செய்து அருகிலுள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.
பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு மதுராந்தகம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. தவிர, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காலை 7 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் செல்லும் கனரக வாகனங்களுக்கு மாற்றுப் பாதைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும்ம் நடைபெறாமல் இருக்கும் வகையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.