'தனித்தன்மையை இழந்து பாஜகவிற்கு அடிமையாகிவிட்டது அதிமுக' - முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் சாடல்

அண்ணா திமுக இன்று அமித்ஷா முன்னேற்றக் கழகமாக உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இலவச லேப்டாப், பொங்கல் பரிசு என அள்ளிக்கொடுத்திருக்கிறார். பெண்களுக்கான இலவச பஸ் பயணம் உள்பட பல்வேறு திட்டங்கள் கொடுத்து மக்களை வசப்படுத்தியுள்ளார்.

திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள்
திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 8, 2026 at 4:48 PM IST

சென்னை: அதிமுக தனது தனித்தன்மையை இழந்து பாஜகவிற்கு அடிமையாகி விட்டது என திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் சுப்புரத்தினம், பாலகங்காதரன் ஆகியோர் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில்
அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுப்புரத்தினம் (பழனி), பாலகங்காதரன் (சிவகாசி) ஆகியோர் தங்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். அப்போது திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, அமைச்சர் சக்கரபாணி, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, திமுக தலைமை செய்தி தொடர்பு குழு தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

இதை தொடர்ந்து சுப்புரத்தினம், பாலகங்காதரன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள், ''அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தலைவர் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டோம். 7 ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் நடக்கும் சூழலை பார்த்து விட்டு திமுகவில் இணைந்துள்ளோம்.

இன்றைய சூழலில் தமிழ்நாட்டில் அறிஞர் அண்ணாவின் லட்சியங்களையும், பெரியாரின் கோட்பாடுகளையும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் மட்டுமே நிறைவேற்ற முடியும். 3 முதலமைச்சர்களை பார்த்துள்ளோம். ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சர் போல யாரும் இல்லை. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறி சமூக அமைதியை, மக்களின் நம்பிக்கையை நிலைநாட்டியவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான்.

எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தமிழகத்தின் உயிர் நாடியான திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சனையில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆதரவாக பக்கபலமாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மதவெறி கும்பலுக்கு ஆதரவாக அறிக்கை வெளியிடுகின்றனர்.

அதிமுக தற்போது பாஜக கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இனி எந்த தேர்தலிலும் பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என கூறிவிட்டு தற்போது அதிமுக தனது தனித்தன்மையை இழந்து பாஜகவிற்கு அடிமையாகிவிட்டது.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் அரசு எடுத்த முயற்சிக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காமல் பொது அமைதிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தது. அண்ணா திமுக இன்று அமித்ஷா முன்னேற்றக் கழகமாக உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இலவச லேப்டாப், பொங்கல் பரிசு என அள்ளிக் கொடுத்திருக்கிறார். பெண்களுக்கான இலவச பஸ் பயணம் உள்பட பல்வேறு திட்டங்கள் கொடுத்து மக்களை வசப்படுத்தியுள்ளார்'' என்றனர்.

