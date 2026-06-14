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தவெகவிற்கு தாவிய மாமன்ற உறுப்பினரை பதவிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் - அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கோரிக்கை மனு

தனது வீட்டை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும், அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் போராட்டம் வெடிக்கும் எனவும் முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன் போலீசில் புகார்
அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன் போலீசில் புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 8:31 PM IST

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தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் ஆதிலட்சுமி தவெகவிற்கு தாவிய சம்பவம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில், அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டுமென முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினரான ஆதிலட்சுமி கடந்த 7ஆம் தேதி வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் ரவி முன்னிலையில், 500-க்கும் மேற்பட்ட தனது ஆதரவாளர்களுடன் தவெகவில் இணைந்தார். இதனால், நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 12) அதிமுக மாநகர செயலாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான இராம.இராமநாதன் தலைமையிலான அதிமுக நிர்வாகிகள், கும்பகோணம் மாநகராட்சி ஆணையர் சுதாவிடம் கோரிக்கை மனு ஒன்றை அளித்தனர்.

அதில், ‘அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்ற கும்பகோணம் மாநகராட்சி 19-வது வட்ட அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் ஆதிலட்சுமி ராமமூர்த்தி மீது கட்சி தாவல் சட்டப்படி, அவரை மாமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், இந்த கோரிக்கை மனுவை மாநில தேர்தல் ஆணையம், தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கும் அனுப்பி வைத்தனர்.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன், அதிமுகவில் இருந்து கட்சி தாவியவர்களை கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்தார். அவரது பேச்சால் ஆத்திரமடைந்த அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர் ஆதிலட்சுமி ராமமூர்த்தி அவரது கணவர் இராமமூர்த்தி தலைமையிலான 100-க்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்று திரண்டு கும்பகோணம் மடத்து தெரு அருகே உள்ள இராம இராமநாதன் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.

முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம.இராமநாதன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், அவரது வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த ஆதிலட்சுமி, தன்னை எதற்காக தரம் தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்துள்ளீர்கள்? என்று கேள்வியெழுப்பி, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களுடன் சென்ற சிலர் வீட்டில் இருந்த மின்விளக்குகள், கதவு, வீட்டிலிருந்த பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை அடித்து உடைத்து சூறையாடியுள்ளனர். மேலும், இராமநாதன் மற்றும் அவரது மூத்த சகோதரர் ஆகியோரிடம் தகராறு செய்து கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கும்பகோணம் கிழக்கு காவல் ஆய்வாளர் இளையராஜா ஆத்மநாதன் தலைமையிலான போலீசார் அங்கிருந்த ஆதிலட்சுமி ஆதரவாளர்களை கலைந்து போக செய்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவியது.

இந்த நிலையில், முன்னாள் எம்எல்ஏ இராமநாதன் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர் சோழபுரம் அறிவழகன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் கும்பகோணம் கிழக்கு காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் வந்து புகார் அளித்தனர்.

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இதுதொடர்பாக, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள், ‘கும்பகோணம் தவெக எம்எல்ஏவும், வேளாண்துறை அமைச்சருமான வினோத்தின் துண்டுதலின் பேரில்தான் தவெகவினர் எனது வீட்டை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும்; அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை அதிமுக முன்னெடுக்கும் என்றும்’ எச்சரித்தனர்.

இதற்கு முன்னதாகவே, மாமன்ற உறுப்பினர் ஆதிலட்சுமி, ‘தான் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்களுடன் இணைந்ததை ஜீரணிக்க முடியாமல், தரம் தாழ்ந்தும், மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கும் வகையிலும் சமூக வலைதளங்களில் கருத்து போடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்ற புகார் மனுவை காவல் நிலையத்தில் அளித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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FORMER MLA RAMA RAMANATHAN
AIADMK COUNCILOR JOINED TVK
தவெகவில் இணைந்த அதிமுக கவுன்சிலர்
முன்னாள் எம்எல்ஏ இராம இராமநாதன்
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