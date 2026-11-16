தனியார் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு வழக்கு: முத்துக்குமாருக்கு நவம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல்
தனியார் பள்ளி அங்கீகார வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், முன்னாள் தேமுதிக எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் கடந்த அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி சரணடைந்தார்
Published : November 16, 2026 at 12:50 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முத்துக்குமாரை நவம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாக கூறி, பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின்பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சுமார் 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சமாக வசூலித்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் அமைப்பின் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், தற்போது திமுகவில் இருக்கும் தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி முன்பு முத்துக்குமார், கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி சரணடைந்தார். பின்னர் நீதிபதி உத்தரவின் பேரில், முத்துக்குமார் நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், முத்துக்குமாரை காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க கோரி, மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, 5 நாட்கள் காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதி அளித்து கடந்த நவம்பர் 12 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து, 5 நாட்கள் காவல்துறை விசாரணை முடிந்து இன்று (நவம்பர் 16) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் முத்துக்குமார் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது முத்துக்குமாரிடம் நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, காவல்துறை விசாரணையின் போது உணவு மற்றும் மற்ற வசதிகள் சரிவர செய்து கொடுக்கப்பட்டதா? துன்புறுத்தல்கள் ஏதாவது காவல் துறையினர் செய்தார்களா? என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு காவல்துறை எந்த துன்புறுத்தலும் செய்யவில்லை என முத்துக்குமார் பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, முத்துக்குமாரை நவம்பர் 26ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டு நீதிபதி விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.