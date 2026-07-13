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தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் நிர்பந்திக்கவில்லை - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

தவெகவில் இணையும் விழா மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்றபோது, தான் பேசிய வீடியோ தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 5:45 PM IST

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சென்னை: தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் நிர்பந்திக்கவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் லைட் ஹவுஸ் கார்னர் அமராவதி பழைய மேம்பாலத்தில் தனியார் வங்கி சார்பில் நடைபயிற்சி பூங்கா ஒன்று செயல்பட்டு வந்தது. அதன் ஒப்பந்தக்காலம் நிறைவடைந்தால், தற்போது மக்கள் பயன்பாட்டில் இல்லை.

இந்நிலையில், இன்று கரூர் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரித்திவிராஜை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், அமராவதி மேம்பால நடைபாதை பூங்காவினை மீண்டும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்துவிட வேண்டுமென கோரிக்கை மனு அளித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவரிடம் தவெகவில் இணைந்தது சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தவெகவில் இணையும் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு, மகாபலிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் நான் கூறிய கருத்துக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை.

கரூர் எம்எல்ஏவாக அதிமுக சார்பில் தேர்வு செய்யப்பட்டாலும், அதிமுக தலைமை மீது எனக்கும், எனது ஆதரவாளர்களுக்கும் ஏற்பட்ட அதிருப்தியின் காரணமாகவே அக்கட்சியிலிருந்து வெளியேறினேன். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய சுய முடிவு.

அதேபோன்று தான் அதிமுக தலைமை மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தியால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் கொத்துக் கொத்தாக தவெகவில் இணைந்து வந்தனர்.

கரூரில் அதிமுக நிர்வாகிகள் சிலர் தவெகவில் இணையலாம் என கருத்து தெரிவித்தனர். அதுதொடர்பாக அதிமுக நிர்வாகிகளை சந்தித்து கருத்துக் கேட்க 11 கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.

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அதில் ஒருசிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் பெரும்பாலானோர் தவெகவில் இணையலாம் என்றனர். அதனடிப்படையிலேயே முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையை ஏற்று, தவெகவில் இணைந்தேன். அப்போது நான் கூறிய கருத்துக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தவெகவில் குதிரை பேரம் எதுவும் நடைபெறவில்லை. யாருடைய அழுத்தமும் இல்லாமல், பலகட்ட யோசனைக்குப் பிறகுதான் தவெகவில் இணைந்துள்ளோம். இந்த முடிவு நான் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்தது. தவெகவில் உள்ள நிர்வாகிகளோ, வேறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ என்னிடம் வந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையுமாறு அழைப்பு கொடுக்கவில்லை. இது என்னுடைய சுயமான முடிவு” என்றார்.

கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாலேயே சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, அதிமுகவிலிருந்து தவெகவில் இணைந்தார் என திமுக சார்பில் தமிழக ஆளுநரிடம் வீடியோ ஆதாரத்துடன் இன்று புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கரின் விளக்கம் அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

தவெக
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