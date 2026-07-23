அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்த முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி
இது, அதிமுகவில் ஏற்பட்ட விரிசல் தொடர்ந்து விரிவடைந்துக் கொண்டிருப்பதை வெளிக்காட்டும் விதமாக இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
Published : July 23, 2026 at 3:57 PM IST
கோவை: மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தை முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி புறக்கணித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், கோவை மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (ஜூலை 23) ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். இதில், அம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, மாவட்டத்தின் தற்போதைய கட்சி அமைப்பு, உறுப்பினர் சேர்க்கை, களப்பணிகள் மற்றும் எதிர்கால தேர்தல் பணிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள், இளைஞர்களை அதிகம் கட்சியில் சேர்ப்பது, சமூக வலைத்தள பக்கங்களை ஆக்கபூர்வமான முறையில் பயன்படுத்துவது, மாவட்ட அமைப்புகளை பலப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்விக்கான காரணங்கள், மாவட்ட வாரியாக ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள், வாக்கு சதவீதம் குறைந்த பகுதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் தீவிரமாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
அத்துடன், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, கட்சி நிர்வாகிகள் தேர்தல் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படுவது, களப்பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது, கட்சியை மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு செல்ல என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது போன்ற அம்சங்கள் குறித்தும் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக பேசப்படுகிறது.
இத்தகைய முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோவை மாவட்டத்தின் அதிமுக-வைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்துக் கொண்ட நிலையில், இக் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி பங்கேற்காமல் புறக்கணித்துள்ளார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இது, அதிமுகவில் ஏற்பட்ட விரிசல் தொடர்ந்து விரிவடைந்துக் கொண்டிருப்பதை வெளிக்காட்டும் விதமாக இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், ஏற்கனவே மாவட்டச் செயலாளர்களாக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தன்னுடன் ஆதரவாக இருந்த பல்வேறு மாவட்ட செயலாளருக்கு வழங்கப்பட்ட புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க முடியாது என ஏற்கெனவே எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்த நிலையில், இந்த புறக்கணிப்பு நிகழ்வு அரங்கேறி உள்ளது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.