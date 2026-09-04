முன்னாள் அமைச்சரின் மகன்களிடையே சொத்து தகராறு - தம்பியை கொலைசெய்த அண்ணன் காவல்நிலையத்தில் சரண்
சரணடைந்தவரின் குடும்பத்தினரையும் கைது செய்யக்கோரி கொலை செய்யப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : September 4, 2026 at 8:54 AM IST
புதுக்கோட்டை: அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் மறைந்த வெங்கடாசலத்தின் மகன்களிடையே ஏற்பட்ட சொத்து தகராறில் ஒரு மகன் மற்றொரு மகனை கொலை செய்துவிட்டு காவல்நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடகாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சரான மறைந்த வெங்கடாசலம். இவருக்கு இரண்டு மனைவிகள். முதல் மனைவிக்கு ராஜபாண்டி என்ற ஒரு மகனும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். இரண்டாவது மனைவிக்கு ராஜராஜன் என்ற மகன் உள்ளிட்ட இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
ராஜபாண்டி அ.தி.மு.க. அம்மா பேரவை மாநில இணைச் செயலாளராக உள்ள நிலையில், அவரது சகோதரரான ராஜராஜனோடு அவருக்கு சொத்து தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு வடகாடு பகுதியில் ராஜபாண்டியின் வீட்டிற்கு அருகாமையில் உள்ள ஓட்டு வீட்டை ராஜராஜனுக்கு சொத்து பிரித்து கொடுத்துள்ளனர்.
ஆனால் வீட்டை பிரித்துக் கொடுத்தும், அந்த வீட்டிற்கு ராஜராஜனை வரவிடாமல், ராஜபாண்டி அந்த ஓட்டு வீட்டை பூட்டி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுக்குறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்.பி அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ராஜராஜன் மனு கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், ராஜராஜனின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள், அவரது தாயார் வீட்டில் வசித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த சொத்துப் பிரச்சினை தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ராஜராஜனுக்கு வழங்கிய சொத்தான வீட்டை அவரிடம் ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ராஜபாண்டியிடமிருந்து சாவியை வாங்கி காவல்துறையினர் ராஜராஜனிடம் ஒப்படைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சாவியை வாங்கிய ராஜராஜன் அந்த ஓட்டு வீட்டிற்கு சென்று தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த ராஜபாண்டி, அந்த வீட்டை தனது வீடு என்று கூறியதோடு, “எனது வீட்டில் என்ன செய்கிறாய்?” என்று கேள்வியெழுப்பி ராஜராஜனை கத்தியால் குத்த முயன்றதாக தெரிகிறது.
இதில் அச்சமடைந்த ராஜராஜன் அங்கிருந்து ஓடிய நிலையில், அவரை விடாமல் ராஜபாண்டி விரட்டியுள்ளார். அப்போது ராஜராஜன் அந்த பகுதியிலுள்ள ராமலிங்கம் என்பவரது வீட்டிற்குள் சென்று ஒளிந்துகொண்ட நிலையில், அந்த வீட்டிற்குள் சென்ற ராஜபாண்டி, ராஜராஜனை கத்தியால் குத்தியதோடு, அந்த வீட்டிலிருந்த சிலிண்டரை எடுத்து ராஜராஜன் தலையில் போட்டுள்ளார்.
இதனால், ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த ராஜராஜன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். பின்னர் அந்த வீட்டிலிருந்த மூதாட்டி இதனை பார்த்து சத்தம் போட்டதை தொடர்ந்து, அங்கிருந்து ராஜபாண்டி அவரது இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளார். இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தகவலறிந்து வந்த ராஜராஜனின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் வடகாடு பகுதியில் புதுக்கோட்டை - பட்டுக்கோட்டை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொலையாளியை கைதுசெய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தினர்.
இந்நிலையில் ராஜராஜனை கொலைசெய்த அவரது சகோதரர் ராஜபாண்டி புதுக்கோட்டையில் அவரது வழக்கறிஞரோடு சென்று காவல்நிலையத்தில் சரணடைந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, ராஜராஜனின் உறவினர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு, ராஜபாண்டியின் குடும்பத்தினரையும் கைதுசெய்ய வேண்டும், அதுவரை ராஜராஜனின் உடலை சம்பவ இடத்திலிருந்து எடுக்க விடமாட்டோம் என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில் உடலை வாங்கிச் சென்றனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வடகாடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ராஜபாண்டியின் மனைவி சுவிதா முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலராக இருந்த நிலையில், தற்பொழுது அ.தி.மு.க. மாவட்ட இணை செயலாளராக பொறுப்பில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.