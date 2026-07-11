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தீய சக்தி வீட்டிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் சென்றது ஏன்? முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன்

தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுமையாக அவரை ஆதரிக்கவில்லை. மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் ஆதரித்துள்ளார்கள். ஆனால், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் தன்னை ஆதரித்தாக முதல்வர் விஜய் பேசி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் தெரிவித்தார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 8:26 PM IST

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தூத்துக்குடி: தீய சக்தி என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு எதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் சென்றார்? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கட்டாலன்குளத்தில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் அழகு முத்துக்கோனின் 316வது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "கூட்டு களவாணி, தீய சக்தி எல்லாமே முதலமைச்சர் விஜய் தான். வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கி வந்த ஆடம்பர காருக்கு வரியை கட்டாமல், நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார். ஆகையால், இந்த நாட்டிற்கே தீய சக்தி என எடுத்துக் கொண்டால் அது முதலமைச்சர் விஜய்தான்.

எனது ஆட்சியில் ஊழல் இல்லை என்று முதலமைச்சர் விஜய் கூறுகிறார். ஒவ்வொரு தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தெருத்தெருவாக பணத்துக்காக அலைகிறார்கள். கடந்த ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட டெண்டரை எதற்காக ரத்து செய்கிறார்கள்? அதை ரத்து செய்தால் தானே அந்த ஒப்பந்ததாரரிடம் இருந்து கமிஷன் கிடைக்கும்.

குளத்தில் வண்டல் மண்ணை இலவசமாக எடுக்கலாம் என கூறிவிட்டு, வண்டல் மண் எடுப்பவர்களிடம் அந்த தொகுதி எம்எல்ஏ-க்கள் 300 ரூபாய் வரை பணம் வசூலிக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆட்சியில் எந்த இடத்தில் ஊழல் இல்லை? பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் இல்லையா?, தாலுகா அலுவலகத்தில் இல்லையா?

மேலும், எங்கே தோற்றுவிடுவோமோ என்கிற அச்சத்தில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் அவர் நின்றார். தமிழ்நாட்டு மக்கள் முழுமையாக அவரை ஆதரிக்கவில்லை. மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் ஆதரித்துள்ளார்கள். ஆனால், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களும் ஆதரித்ததாக அவர் கூறி வருகிறார்.

தீய சக்தி என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு எதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் சென்றார்? ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுத்து விட்டார்கள் என்பதற்காக இப்போது திமுகவை வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் விமர்சிக்கக் கூடாது. இது அரசியல் நாகரீகம் கிடையாது" என்றார்.

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தொடர்ந்து, அவரிடம் ஸ்ரீவைகுண்டம் ஏரல் வாரச் சந்தை பிரச்சனை தொடர்பாக திமுக, அதிமுக இணைந்து போராடியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், "70 ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று வந்த ஏரல் வாரச்சந்தை வியாபாரிகளிடம் ஸ்ரீவைகுண்டம் எம்எல்ஏ பணம் கேட்டு பேரம் பேசியுள்ளார். இதை தர முடியாது என அவர்கள் மறுத்ததால், ஆய்வு என்கிற பெயரில் சந்தையை மூடிவிடுவதாக வியாபாரிகளிடம் அவர் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

மேலூம், விரைவில் வார சந்தை அகற்றப்படும் என நோட்டீஸும் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதை எதிர்த்து திமுக, பாஜக மற்றும் அதிமுக உறுப்பினர்கள் போராட்டம் செய்தோம். அத்துடன், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அறிவிப்பு பதாகையையும் அப்புறப்படுத்தி எங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளிக்காட்டினோம்" என்றார்.

TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
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ADMK
முதல்வரை விமர்சித்த சண்முகநாதன்
FORMER MINISTER SHANMUGANATHAN

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