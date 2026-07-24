குதிரை பேர வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி நீதிமன்றத்தில் சரண்
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், வரும் திங்கட்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவார் என தெரிகிறது.
Published : July 24, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 5:04 PM IST
சென்னை: குதிரைப் பேர வழக்கில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, முன்ஜாமீனுக்கான பிணைத்தொகையைச் செலுத்தினார்.
ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் குதிரைப் பேரம் பேசியதாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து 14 பேரை கைது செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கி, கடந்த ஜூலை 08- ஆம் தேதி உத்தரவுப் பிறப்பித்திருந்தது.
உத்தரவு நகல் கிடைத்த 15 நாட்களில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து 25 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான சொந்த ஜாமீனும், அதே தொகைக்கான இருநபர் ஜாமீனும் செலுத்த வேண்டும் எனவும், மறுஉத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை காலை 10.30 மணிக்கும், மாலை 05.30 மணிக்கும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் எனவும் உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைப்படி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் இன்று (ஜூலை 24) ஆஜரானார். அத்துடன், பிணைத்தொகையையும் செலுத்தினார். அவரது சகோதரர் அசோக்குமார், மற்றொரு வழக்கு தொடர்பாக கரூரில் ஆஜராகவுள்ளதால், அவர் திங்கட்கிழமை சென்னை முதன்மை நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து பிணை செலுத்துவார் எனக் கூறப்படுகிறது.